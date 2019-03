Niegan tutela de Angélica Lozano contra CAR por reserva Van Der Hammen

El juzgado 23 administrativo declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, contra la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) al considerar que no se ha violado el debido proceso.

El argumento de Lozano es que el trámite de la sustracción de reserva forestal productora regional se hizo sin haber acreditado la solicitud de licencia ambiental como, según ella, lo ordena la resolución 1526 de 2012 expedida por el Ministerio de Ambiente.



Pero la jueza María Teresa Leyes Bonilla consideró que en la tutela no demostró una afectación subjetiva o individual dentro de ese trámite, toda vez que la senadora no actúa en representación legal o judicial de alguna persona.



"Entre otras cosas, porque carece de la condición de 'parte', es decir de interés legítimo que la vincule al proceso del cual predica un defecto que vulnera su debido proceso", señala la decisión de la jueza.

Lozano tampoco actúa, dice la decisión, como agente oficioso pues siempre invocó su condición de senadora. Tampoco se estableció que las partes interesadas no pudiesen interponer una acción de tutela.



La jueza le recuerda a la senadora Angélica Lozano que tal y como lo señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional, "si bien los senadores tienen la facultad de representar políticamente a sus votantes en el ejercicio de sus funciones, ello no los faculta para intervenir como 'parte' en procesos contenciosos en representación de sus electores, mucho menos en una acción tan personalísima y subsidiaria, como lo es la acción de tutela".



Si este fallo no es impugnado, debe ser enviado al a Corte Constitucional para su eventual revisión.

