Murió un bebé de once meses en un jardín privado en Engativá

La madre del bebé llegó alrededor de las 3 de la tarde del martes, a recoger a su hijo como solía hacerlo todos los días. Al entrar a la guardería ubicada en el barrio Bosques de Mariana, localidad de Engativá, se encontró con que su hijo no respiraba; en medio del desespero salió en busca de ayuda y, como pudo llegó hasta el hospital de Engativá, donde le informaron que no tenía signos vitales.

Un menor de once meses de edad que ingresa al centro asistencial es atendido, pero lamentablemente el menor fallece. El dictamen médico es al parecer por una broncoaspiración FACEBOOK

Cuentan los familiares del menor que "cuando le dieron el almuerzo, vomito por boca y nariz y que se puso morado", expresó la abuela del menor.



"Un menor de once meses de edad que ingresa al centro asistencial es atendido, pero lamentablemente el menor fallece. El dictamen médico es al parecer por una broncoaspiración", indicó el coronel Ángel Acosta, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá.



Además, los familiares manifestaron que funcionarios de la Fiscalía, les informaron que el jardín privado no contaba con los permisos para prestar el servicio y que funcionaba de manera ilegal.



"Se descubrió que las profesoras no tienen preparación de nada, e incluso no está aprobado por ninguna entidad", denunció la abuela del bebé.

Por su parte, la Policía metropolitana de Bogotá dijo que el jardín no estaba vinculado al Distrito o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sino que pertenecía a una razón social de una ONG sin ánimo de lucro.



"Se estableció que en el centro donde se encontraba el menor no es un centro del Distrito, estamos en investigación por parte de la Policía Judicial e Infancia y Adolescencia para esclarecer el hecho", finalizó el coronel Acosta.



El menor de edad estaba a punto de cumplir el año de edad este 28 de febrero.

Por el momento, las directivas de la guardería no se han pronunciado con los familiares, ni con la Policía Metropolitana de Bogotá ni la Fiscalía, quien quedó a cargo de la investigación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Con reportería del Noctámbulo de Citynoticias.