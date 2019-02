Murió bebé que ingresó a hospital por quemarse la mano con una plancha

Los padres de un bebé de 11 meses que murió este miércoles en el hospital Yanguas, en el municipio de Soacha, todavía no se explican cómo su pequeño perdió la vida después de que, en un accidente casero, se quemara una de sus manos con una plancha para el cabello.

Según relató la madre del menor, la mañana del sábado 9 de febrero, mientras se alistaba para salir, entró al baño. Juan David, su hijo, se bajó de la cama y tomó con una de sus manos la plancha, que aunque ya desconectada, todavía estaba caliente. La mujer de inmediato decidió llevarlo al centro médico, donde le indicaron que requería atención especial.



"Lo empezaron a atender, que era de cuidado, me decían que qué descuido. Ya después me lo dejaron ahí hospitalizado", explicó la mujer quien añadió que en el hospital le indicaron que era mejor trasladarlo a una clínica de tercer nivel. De acuerdo a la historia clínica, el pequeño presentaba una quemadura grado dos en su mano izquierda.



De inmediato empezaron los trámites para la remisión, sin embargo, la clínica le informó que su hijo no aparecía registrado ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado, por lo que ella debía asumir los costos de la atención.



El padre del pequeño gestionó con Famisanar, la eps de su hijo, un certificado para demostrar que el bebé sí estaba afiliado y para que se agilizara el trámite de traslado a otro centro médico. Con este documento, además de la autorización para la remisión, los padres empezaron a presionar a la clínica.



"Me dijeron todos los días que tocaba estar pendiente de la remisión. Me lo tuvieron lunes, martes y miércoles esperando una respuesta. En sí Famisanar ya había dado la autorización, pero ahí se quedaron en el hospital todo el tiempo", dijo la mujer.

El pequeño presentaba una quemadura en segundo grado en su mano izquierda. Foto: Noctámbulo / Citytv

Ante la negativa del traslado, la familia de Juan David quiso llevarlo por sus propios medios a otro sitio. Sin embargo, ayer miércoles 13 de febrero, una cirujana plástica les informó que le harían una pequeña intervención.



"Ese día me dijeron que estaba muy bien y que ya no se requería sino hacerle limpieza y quitarle el cuerito muerto, y pues se lo llevaron a cirugía como a las 7 de la mañana. Yo lo llevé, nos demoraron un ratico pero dijeron que le iban a poner anestesia al niño y lo dejaron ahí", explicó la madre del bebé.



Minutos después trajeron a Juan David dormido y lo acostaron en una cama, bajo el cuidado de su madre, a quien le indicaron que debía estar pendiente del oxígeno. Sin embargo, poco después, ella notó algo extraño.



"El niño estaba morado, frío y no respiraba, allá las enfermeras dijeron que no estaba respirando y ahí se preocuparon y se lo llevaron, yo me quedé ahí esperando y todos corrían pensé que algo esta pasando y me asusté", recordó. Instantes después, un doctor le informó que el niño había broncoaspirado y que por esa razón había fallecido.



La Fiscalía de Soacha asumió la investigación de este caso mientras que el hospital Yanguas está preparando un comunicado para informar sobre lo sucedido con el bebé de 11 meses.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

Con reportería del Noctámbulo de Citytv