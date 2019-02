Mujer que lleva desaparecida una semana podría tener amnesia

Por medio de las cámaras de vigilancia del edificio donde vive María José Castaño Serna, una mujer de 51 años, las autoridades pudieron identificar que la mujer salió de su lugar de residencia cerca de las 10 de la mañana, el pasado 6 de febrero. Está desaparecida desde hace una semana. Familiares y amigos piden ayuda para encontrarla.

El pasado 6 de febrero, María José Castaño salió de su lugar de residencia en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá. Un Gabán negro, pantalón y tennis negros, gafas oscuras y un bolso, son las prendas que vestía el día que fue vista por última vez.



"Ella sale del edificio, cerca de las 10:06 de la mañana, así quedó registrado en las cámaras , luego, por medio de las cámaras de vigilancia del centro comercial Mazurén, se ve cómo ingresa a TransMilenio. No sabemos qué bus tomó, si hacía el norte o hacía el sur. Imagínese, en una ciudad como Bogotá, cómo es posible que una estación del sistema no tenga cámaras", cuenta Johanna Velásquez, familiar de la desaparecida.



El día anterior (5 de febrero) Maria José había estado en controles médicos, porque al parecer la mujer sufre de amnesia.



"Ella había estado con el esposo, el día anterior en la clínica Cardioinfantil, porque le estaban haciendo unos exámenes. Estaban mirando porqué empezó a desvariar ", asegura Velásquez.

Así vestía Maria José Castaño Serna, el 6 de febrero, fecha desde que se encuentra desaparecida. Foto: Cortesía

Francisco Velázqués, esposo de la mujer, cuenta que su compañera se sentía enferma desde el fin de semana anterior y que fueron al médico, el martes 5 de febrero, para que le hicieran un chequeo y saber que tenía.



"Empezó a decir que tenía 35 años y que estaba embarazada. Yo me asusté y llamé al médico de confianza quien me dijo que me fuera para urgencias y pidiera que le hicieran un tac cerebral para descartar cualquier episodio de amnesia. Todo el fin de semana estuvo enferma, y el martes no se levantó de la cama", relató.



El esposo asegura que desde las 6 de la tarde del martes y hasta las 4 de la mañana del miércoles ( 6 de febrero) día en que desaparece la mujer, estuvieron en la clínica Cardioinfantil, pero no los atendieron de forma adecuada.



"Todo ese tiempo, el servicio fue pésimo. Un amigo me llama y me dice que me vaya para otro centro médico, donde él conoce a alguien y que nos atienden por la tarde de ese día, entonces nos devolvimos para la casa a descansar un rato", asegura Francisco.

Según relata el compañero sentimental de la mujer, él sale a trabajar y vuelve. La encuentra en cama, sin comer y muy enferma. Él vuelve a salir a dos cuadras de la casa a encontrarse con alguien y le pide a los vigilantes del edificio que no la dejen salir porque no es seguro.



"Yo salgo y a los cinco minutos recibo una llamada del vigilante del edificio que me dice: Se nos salió. Inmediatamente vuelvo al edificio y me dicen que ella dijo que iba para el centro comercial Mazurén. Corrí, la busqué y no encuentro nada. Luego de unas horas, ya empecé a llamar a la familia para preguntar si sabían algo de ella porque no aparecía. Me comunicó con las autoridades y hago la denuncia. Desde ahí no sabemos nada", termina Velásquez.



Los familiares de María José, le pide a los ciudadanos, que si les parece ver a la mujer por la calle, por favor, le tomen una fotografía y la envíen al número 317-797-6154.



"Es posible que no vaya vestida de la misma forma. Me pueden enviar una foto y así yo sé si es ella", asegura Francisco.



También, cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Maria José Castaño Serna, se puede comunicar a la línea de emergencias 123 o con el Gaula de la Policía, a la línea 165.

