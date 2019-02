Los monumentos públicos de Bogotá que duermen en tinieblas

Durante el día embellecen sus entornos, ayudan a conservar parte de la historia y muestran una cara amable de Bogotá. Pero en la noche, su suerte cambia: la oscuridad se los traga y da paso a que vándalos, dañinos y consumidores de alucinógenos los conviertan en sus puntos de acción.



Hablamos de cuatro monumentos ubicados en distintos puntos de la ciudad. En el norte, en el occidente y en el sur-occidente, estos monolitos, obras o esculturas lucen vulnerables en medio de las tinieblas. Son el monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, y las esculturas abstractas frente al Puente Aéreo (avenida Eldorado); el monumento a las Banderas (avenida de las Américas) y la máquina de vapor, que parece una locomotora, en la rotonda de la carrera 50 con calle 63.

Humberto Molina, coautor del Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá y docente de la Universidad Javeriana, explicó que los monumentos deben contar con iluminación especial y diferenciada. Esto, además, pensando en que el Distrito le está apuntando a tener una ciudad con actividad las 24 horas, incluyendo oferta de economía naranja (basada en actividades creativas y culturales).



“Como se ven hoy, los conductores de carros los ven y se llevan una buena imagen. Pero como no tienen buena accesibilidad para los peatones ni iluminación, estos espacios carecen de apropiación ciudadana; hay que rediseñarlos para atraer a la gente”, apuntó Molina. “En ciudades como París (Francia), el acceso a los grandes monumentos es posible, aun cuando están ubicados en rotondas (como el Arco del Triunfo o el Obelisco)”, enfatizó, y agregó que la seguridad, y la sensación de inseguridad, en las noches, siempre va directamente relacionada con la iluminación de los espacios.



EL TIEMPO consultó con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y le preguntó si tiene algún plan de iluminación nocturna para estos monumentos. En ninguno de los cuatro hay una iniciativa concreta al respecto.



Sin embargo, la entidad indicó: “Con el programa ‘Adopta un monumento’ y en articulación con otras entidades, esperamos avanzar en el mejoramiento del entorno, tanto de espacio público como de infraestructura de cada monumento. Eso nos ayudaría a hacerlos más visibles y mejorar su imagen y la seguridad del sector”.



A continuación, mostramos lo que se observó en visitas a estos puntos, y algunas acciones que, agregó el IDPC, se efectuarán al respecto.

Son las 6:30 de la noche y es imposible ver las facciones de las esculturas de Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica; si el periodista no conociera estas figuras, no podría saber cuál es cuál.



La falta de iluminación para estos monumentos, además, propicia que dos hombres se sienten alrededor de ellos a consumir alucinógenos. Y las plataformas sobre las cuales reposan las estatuas lucen manchadas con pinturas. Rayones sin ningún arte afean estos monumentos.



Responde el IDPC: “Se contrató la restauración de enchapes e injertos en piedra arenisca en faltantes de la misma en el basamento; eliminación de grafitis y aplicación de antigrafiti en el basamento, y recuperación iconográfica de la escultura de Colón, que será girada sobre su eje para que apunte al occidente. Se estudia la posibilidad de iluminación”.

Ubicada sobre la glorieta de la calle 63 con carrera 50, parece una locomotora. Pero al acercarse, se puede notar que en realidad es una máquina aplanadora de vapor antigua. Es imposible detallarla si uno no se acerca a pocos metros –y al estar en medio de una glorieta esto se complica–, pues en la noche no es más que un bulto en tinieblas (además su color base es el negro). Del alumbrado público no le llega ni un haz de luz. Es uno de los pocos monumentos que no ha sido blanco de los vándalos.



Responde el IDPC: “Se empezará a gestionar más adelante con otras entidades su intervención para mejorar el tema de iluminación”.

Son tan altas como una casa de tres pisos; sin embargo, al anochecer se camuflan entre los árboles circundantes, porque carecen de iluminación y su color oscuro las hace casi imperceptibles al ojo de quienes salen del Puente Aéreo y el aeropuerto El Dorado.



Se trata de las esculturas que se emplazan sobre la avenida calle 26, en medio de los carriles. Si pudieran hablar, seguro pedirían unas luminarias para lucirse, en la noche, tan imponentes como son; al fin y al cabo son la imagen de bienvenida a los viajeros.



Responde el IDPC: “Se contrató eliminación de grafitis y costras de corrosión de la base y aplicación de capa de protección; elaboración de injertos de soporte y reintegración cromática con elaboración de pátina química para superficies en hierro”. No contemplan plan de iluminación.

Ninguna de las 21 columnas del monumento a las Banderas goza de iluminación, ni siquiera la central, mucho más alta que las demás. Paradójicamente, en el monumento no hay banderas.



Alrededor de esta rotonda, sobre la avenida de las Américas, giran los autos particulares y buses de TransMilenio, pero en la noche apenas son monolitos en tinieblas.



Las seis estatuas de mujeres (120 en total) que rodean cada base de columna han sido vandalizadas sin dejar una sola intacta. La plazoleta aledaña sí goza de luz.



Responde el IDPC: “Se restituirán el sistema de poleas de las banderas y las respectivas banderas de los países que conformaron la Conferencia Panamericana de 1948. Se realizará una presentación estética con pintura para los ornamentos y las astas”. Estudian la posibilidad de iluminación.



