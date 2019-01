Siga el minuto a minuto de la movilidad y el tráfico en Bogotá

Para que evite los trancones y planee su ruta sin contratiempos, ELTIEMPO.COM le cuenta minuto a minuto cómo avanza el tránsito y la movilidad en las principales vías de Bogotá este viernes 18 de enero.

El pico y placa para hoy:



Particulares: pares

TPC: 1-2

Taxis y Especiales: 3-4

Ambiental: 6

07:18 a.m. Tráfico pesado en la 68

La carrera 68 presenta trancones desde la calle 32 sur hasta la calle 24.



07:08 a.m. Trancón desde El Campín

La NQS presenta trancón desde la calle 53, a la altura del estadio El Campín hasta la calle 88.



06:51 a.m. Trancón en autoNorte

El trancón se presenta desde la calle 82 hasta la calle 152 en la autopista Norte.



06:32 a.m. Camión varado en autoNorte

Se presenta camión varado en la autopista Norte con calle 187, sentido sur-norte.



05:59 a.m. Choque de dos carros

Incidente vial entre dos particulares en la Carrera 24 con calle 12, sentido sur-norte.



05:44 a.m. Camión varado en Circunvalar

Se presenta camión varado en la avenida Circunvalar con calle 84, sentido sur-norte.



5:40 a.m. Camión varado en autopista Sur

Se presenta tracto camión varado por perdida del eje en la autosur con carrera 62 a, sentido Bogotá - Soacha.