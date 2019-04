¿El metro de Bogotá podría ayudar a resolver el déficit de vivienda?

Según ha indicado la Empresa Metro, entre septiembre y octubre del 2019 se adjudicaría la construcción de ese sistema masivo de transporte, y a partir de este, en los próximos años la capital del país viviría una transformación urbana en los entornos inmediatos a la primera línea.

¿Es esa la oportunidad para suplir el déficit de vivienda actual?



Para Edder Velandia, experto en transporte de la Universidad de La Salle, no solo es posible, sino también necesario que en el área inmediata al trazado del metro residan más personas: “Una de las grandes dudas de un proyecto metro es garantizar usuarios, y una de las claves es tener en un ancho de franja de al menos 700 metros, a cada lado, desarrollos inmobiliarios masivos: es decir, redensificar, y que estos sean de estratos 2, 3 y 4, especialmente, que son los mayores usuarios”.



Complementa que el Distrito debe garantizar que lotes y edificios abandonados comiencen su aprovechamiento, y no se conviertan en propiedades “de engorde” que después de implementado el proyecto generen excesivas riquezas a privados.

En el Distrito, según la encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos, solo el 43 por ciento de los ciudadanos habitan en una vivienda propia. El 50 por ciento vive en arriendo; el 6 por ciento, en usufructo, y el 1 por ciento, en ocupación de hecho. Eso significa que la ciudad sigue en mora de ofrecer opciones accesibles de propiedad.



La Secretaría de Planeación indica que, basados en el actual plan de desarrollo, se le asignó a la Administración Distrital la determinación de los porcentajes de suelo que se deben destinar para viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) en cualquier plan de renovación urbana. Los precios de estas viviendas están regulados por ley.



“El propósito de esta política de incentivos es contrarrestar los elevados precios del suelo que existen en los sectores de renovación urbana y que en la actualidad han impedido una generación de vivienda social de manera más adecuada”.



Aunque la entidad advirtió que aún no hay proyectos de renovación urbana asociados al metro, precisó que el Plan de Ordenamiento Territorial que está en proceso de revisión retoma lo mencionado en el plan de desarrollo e incorporará las zonas aledañas a la línea del metro para darles el tratamiento correspondiente y propiciar la oferta de VIS y VIP.



Ernesto Rojas, vicepresidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y exdirector del Dane, señala que entre los líos para que la población acceda a casa propia aparece la falta de recursos. Dice que la situación económica de los bogotanos “es crítica”, pues en la encuesta del Sisbén al menos la mitad de la población necesita subsidios para educación, salud y vivienda, y que estas personas no tienen capacidad de ahorrar nada.



“Muchas VIS están siendo compradas para ser arrendadas; esto lo hacen personas que buscan una renta para su vejez, pues no tienen pensión. Es justo, pero ese no es el propósito de generar viviendas VIP y VIS”.



Para enfrentar estos problemas, Rojas plantea que, eventualmente, lo que se construya en torno al metro podría ayudar, siempre y cuando se acompañe de medidas adicionales. Sugiere, por ejemplo, retomar políticas que en el pasado dieron resultados favorables; una de ellas se podría enfocar en suplir la demanda para hogares unipersonales, que según la encuesta del Dane del 2018 ya son el 21 por ciento.

“Esas soluciones se necesitan para personas de todos los estratos y para adultos mayores; lo que se llama derecho de habitación: compro una habitación, soy el propietario y la puedo transformar, pero no tengo para comprar una vivienda completa. Esto requiere espacios comunes complementarios de calidad”, explicó.



Para ese propósito citó la política que en el gobierno de Álvaro Uribe (2002– 2010) permitió la construcción de muchos hoteles de distintos perfiles, gracias a la exención total de impuesto de renta o predial por 30 años: “Si hicieran lo mismo para hogares unipersonales, habría un incremento de ofertas, trasladando beneficios económicos a los compradores y facilitando el acceso”. Esta medida se aplica con éxito en Canadá y Puerto Rico.



Velandia, para finalizar, agregó: “Se necesitan, realmente, proyectos inmobiliarios serios, que podrían ser más interesantes que seguir extendiendo las fronteras urbanas de la ciudad hacia el norte”.



FELIPE MOTOA FRANCO

@felipemotoa

EL TIEMPO