Los nuevos megacolegios de Kennedy y Ciudad Bolívar

"En mi otro colegio no había tantas profesoras ni tantos lugares donde jugar”, relató Akim González, un niño de siete años quien antes estudiaba en la localidad de Bosa y ahora está en el nuevo megacolegio Rogelio Salmona, entregado en Ciudad Bolívar.

Son en total 10.880 metros cuadrados construidos. En ellos, hay 45 aulas, 12 para la primera infancia, 15 para básica primaria, 12 para secundaria y seis para educación media.



Según Akim, este nuevo espacio le permite desenvolverse en las disciplinas que siempre le han gustado: los deportes y el español. Y es que la institución educativa cuenta con grandes zonas al aire libre, las cuales les permite a los alumnos dejar volar la imaginación. Hay un parque infantil y tres zonas sintéticas en donde los niños pueden jugar libremente. Además, tiene una gran biblioteca con la que se busca que los niños se apasionen por la lectura.

En simultáneo, se inauguró, también, otro megacolegio en Kennedy: Las Margaritas. Allí se entregaron laboratorios de ciencia, física y química, un aula tecnológica y una múltiple, un taller de artes, una biblioteca, una cancha múltiple, espacios recreativos para preescolar, una cocina, un comedor y parqueaderos. Todos estos espacios conforman los 4.915 metros cuadrados de la nueva institución.



“Hoy, más que nunca, la ciudad cuenta con las condiciones para garantizarles a los niños, niñas, jóvenes y adultos una educación inclusiva y de calidad”, afirmó Claudia Puentes, secretaria de Educación del Distrito. Ambos colegios hacen parte de los 190 de las 20 localidades, que ya cuentan con jornada única en la ciudad, según Puentes.



Otra de las características de estas nuevas construcciones son sus nombres, pues fueron decididos por el Distrito y la comunidad. El de Ciudad Bolívar fue elegido en honor al arquitecto Rogelio Salmona, reconocido por el diseño de construcciones como el eje ambiental, en el centro de la ciudad, y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, ubicado en la calle 24 n.° 6.

El alcalde Enrique Peñalosa estuvo en el colegio Rogelio Salmona compartiendo con los niños. Foto: Alcaldía

El de Kennedy fue elegido netamente por la comunidad, como alusión a un barrio de la localidad.



Estos colegios son el lugar de encuentro de diferentes niños, niñas y jóvenes que residen en el sur de la ciudad. Provienen de diferentes regiones del país y pertenecen a distintas religiones, como Asleidy Jussed Rocha, de 16 años, quien cursa grado noveno en el Colegio Rogelio Salmona de Ciudad Bolívar. Antes estudiaba en otra localidad.



Desde hace un poco más de un año, ella comenzó una rigurosa búsqueda religiosa, tratando de hallar la que más se acoplara a sus expectativas. Pasó por casi todas, pero una le llamó la atención: el islam.



Por tres años, la estudió y quedó encantada, así que decidió convertirse y enfrentar tanto a sus padres como a los compañeros de su colegio anterior. Al principio fue difícil porque las personas de su alrededor no estaban acostumbradas. En varias ocasiones, se sintió discriminada. Cuando sus padres notaron lo sucedido decidieron trasladarla al colegio Salmona.



Aunque es administrado por la Comunidad de las Escuelas Cristianas, Asleidy dice que se siente acogida, porque allí, en vez de percibir rechazo en sus compañeros, ha encontrado curiosidad y respeto. “Yo vine acá, pero no sabía que era católico; entonces pensé que me iba a ir terrible, pero es diferente porque los hermanos han estudiado un poco el islam y los profesores no son tan cerrados con eso”, explicó.



Esos miedos se vieron reflejados los primeros días. Ella prefería evitar a los demás estudiantes en los descansos y en las clases. “Cuando Asleidy llegó acá se la pasaba sola. Entonces, un día yo vi que estaba dibujando algo y me le acerqué, me pareció curioso y desde ahí nos volvimos amigos”, relató Sneyder Fernández, amigo. A partir de ese momento comenzaron su amistad y los demás alumnos se acercaron a ella con respeto.

Generación de empleo

Otras personas beneficiadas son los trabajadores de los colegios. Por ejemplo, en el Rogelio Salmona, varias madres cabeza de familia se emplearon allí. Ahora, trabajan en servicios del aseo o en la tienda escolar. Esta última es administrada por Janeth de Castro, una ingeniera de alimentos que contrata a varias mujeres que residen en los alrededores y necesitan un trabajo. Además, se impuso un reto: motivar a los niños para que se alimenten saludablemente.



Con estos dos, son 7 los colegios nuevos que entrega la actual administración y que benefician a 6.000 niños y jóvenes. A esto se unen los 15 colegios reconstruidos los cuales ya fueron entregados en estos últimos tres años y benefician a cerca de 15.000 estudiantes. Peñalosa espera entregar en total 30 nuevos y 32 reconstruidos.



