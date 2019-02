Se enreda aspiración de Morris tras nueva denuncia en su contra

Esta denuncia sale nuevamente a la luz pública en contra del concejal y aspirante a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, por parte de la columnista de EL TIEMPO, María A. García De la Torre, quien señala que fue víctima de acoso sexual.

García De la Torre asegura en el escrito 'Mujeres ardidas' que el hecho se registró cuando “trabajaba para el diario ‘El Mundo".



"Me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos (con Morris) en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”.

Hay que recordar que la columnista ya había hecho esta confesión de una manera más corta en su cuenta de Twitter, después de que Patricia Casas, exesposa de Morris, en una entrevista con la emisora La W Radio lo denunciará por violencia intrafamiliar, caso que, según ella, ya es de conocimiento por parte de la Fiscalía.



"Mencioné el episodio en el cual fui víctima, de forma sutil en Twitter. A raíz de la denuncia de su esposa, decidí que no podía seguir callando", asegura un aparte del escrito de García de la Torre.



Sobre la columna, Morris dijo a EL TIEMPO que por ahora no se va a pronunciar.

Hay que tener en cuenta que el partido Mais, le dio el aval a Morris para aspirar a la Alcaldía de Bogotá y solo esta colectividad decidirá si apoya o no al político en esta candidatura.



Por su parte, el senador Gustavo Petro, luego de conocer la denuncia hecha por la exesposa de Morris, manifestó en una entrevista al noticiero CM&, que "Hollman (Morris) debe pensar más en su familia en este momento, en sus hijos, que en la lucha política por el poder".



El senador también señaló que Morris debería buscar "un espacio de reflexión, de reconstrucción, porque para poder asumir la tarea de liderar sociedades uno debe estar relativamente bien por dentro". Una fuente cercana a Petro dijo que el llamado a Morris es "específicamente a reflexionar" y no a renunciar.

