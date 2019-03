17.000 predios pierden derecho a tope de aumento en el predial

Alrededor de 17.000 predios de Bogotá, de los cuales 4.055 están en la localidad de Bosa, perdieron el derecho al tope máximo de aumento del impuesto predial de 20 por ciento para el sector residencial y 25 por ciento para el no residencial, por haber hecho nuevas construcciones durante el 2018.



La Secretaría de Hacienda del Distrito se refirió al tema para responderles a los contribuyentes de la localidad de Bosa, donde más se han registrado reclamos por el incremento del impuesto predial por encima del tope autorizado por el Concejo.

Según esa entidad, la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, es la zona de la ciudad que registra el mayor índice de predios con cambios en sus áreas construidas, que fueron registrados por el Departamento de Catastro durante el 2018, para los avalúos que rigen este año.



En esa localidad están registrados 152.120 predios, y, según las cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda, en 4.055 de ellos, que representan el 2,7 % del total de la zona, el impuesto predial se incrementó por encima del tope máximo ordenado por el Concejo debido a nuevas construcciones, es decir, 20 % para residenciales y 25 % para otros usos.



No obstante, Hacienda informó que así como a estos predios les subió el predial por encima de los topes, a otros 37.106 les bajó el tributo y a 7.223 se les mantuvo el mismo valor del 2018. A 19.862 les subió el 3,18 por ciento de la inflación.

En total

En la ciudad, 17.000 predios, que equivalen al 0,7 % del total de Bogotá, registraron aumento en los metros cuadrados de construcción.



De esos predios con modificaciones, el 23,8 % está en la localidad de Bosa, seguida por Suba, con el 14,5 %; Kennedy, con el 11,2 %, y Ciudad Bolívar, con el 10 %.

En Bogotá, el impuesto predial se liquida con base en el avalúo catastral, y desde hace dos años el Concejo ordenó que el tope máximo de aumento para los predios residenciales sea del 20 por ciento y para los no residenciales, del 25 por ciento.



Lo que los contribuyentes no conocían es que a la hora de tomar esa medida, el Concejo no tuvo en cuenta los casos de los predios que a lo largo del año sufren mutaciones porque se les hacen nuevas construcciones.



Ahora que surgieron los reclamos de contribuyentes, en particular en Bosa y Usaquén, se puso en evidencia que esos predios reciben el impacto del aumento total del avalúo y, por lo tanto, se les dispara el incremento del tributo.

En Bogotá hay 2,6 millones de predios, de los cuales alrededor de 1,6 millones son del sector residencial. En total, en Bogotá, el predial genera 3,2 billones de pesos en ingresos y es el segundo tributo más importante de la ciudad.



La Dirección de Impuestos está haciendo recorridos con una unidad móvil para responder a los reclamos de los contribuyentes, que tienen plazo hasta el 5 de abril para pagar el predial con descuento del 10 por ciento.

¿Y los candidatos qué harían con este impuesto?

Cuatro de los aspirantes a ocupar el Palacio de Liévano hablan de sus propuestas frente al predial. Ciudadanos se han quejado.

Varias preguntas se han hecho los ciudadanos en localidades como Bosa, Suba y Kennedy, algunos de los cuales se sienten inconformes con los incrementos en sus facturas del predial. EL TIEMPO consultó con los candidatos a la alcaldía de Bogotá cómo manejarían el impuesto, si plantearían modificaciones o si lo dejarían como está.

Claudia López, Alianza Verde

Claudia López. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

“Aunque esta fuente impositiva es fundamental para el desarrollo social, no puede ser un dolor de cabeza. El aumento del impuesto predial dentro del perímetro urbano para vivienda y comercio y servicios de pequeña y mediana escala debe tener un límite; que se haga efectivo, siempre y cuando los contribuyentes paguen anticipadamente. Revisaremos el valor de las grandes extensiones.“

Miguel Uribe, Avancemos

Miguel Uribe propone tope para el avaluó catastral. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO

“Pondremos un tope al incremento que cubrirá todos los predios, incluso los que hagan cambios o mejoras en sus propiedades. También, aumentaremos el descuento del predial, del 13 al 20 por ciento, por pronto pago. Esta medida será un incentivo para los bogotanos que tienen buen comportamiento al pagar. Por último, habilitaremos canales de atención exclusiva para los ciudadanos”.

Lucho Garzón, Independiente

Lucho Garzón es candidato por el movimiento 'En Marcha'. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

“En el corto plazo no debe modificarse el impuesto, que funciona mejor que en el resto del país. Sin embargo, es necesario implementar instrumentos que capturen la renta del suelo. Mecanismos alternos de financiación que capturen las plusvalías del suelo y limiten la especulación”.

Antonio Navarro, Alianza Verde

Antonio Navarro. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

El precandidato ve con buenos ojos el mecanismo de cobro actual, pero considera que se debe tener acompañamiento a los ciudadanos: “Revisaría las denuncias que se han hecho por aumentos injustificados y haría las correcciones necesarias. Por lo demás, no haría cambios”.

