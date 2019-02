Colados aumentan el número de víctimas de TransMilenio

Casi 3.600 millones de pesos invertidos en campañas educativas para concientizar a la gente de que no se cuele en TransMilenio parece que no han hecho mella en los usuarios del sistema.

La muestra es que las cifras preliminares de la Secretaría de Movilidad señalan que de las 33 personas que murieron en accidentes de tránsito durante el 2018, en los cuales se vio involucrado TransMilenio, 13 fueron por ingresar o salir de manera fraudulenta de las estaciones, es decir, por colarse. Las otras son por accidentes con motociclistas, ciclistas y peatones.



Esta estadística aumentó con respecto al 2017, cuando se registraron 22 muertos, de los cuales cinco fueron por colarse.



Expertos en Movilidad consultados por EL TIEMPO señalan que en la medida en que el problema de los colados siga creciendo, será inevitable que las víctimas fatales también respondan a la misma tendencia.



“En la práctica, un siniestro provocado por un colado termina afectando la operación del todo el sistema”, señala Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos.

Aunque el número real de personas que a diario se roban el pasaje no está estimado, datos de los entendidos en la materia señalan que pueden ser 200.000, lo que equivale a alrededor de 460 millones de pesos al día, dinero con el que se podría comprar un bus articulado.



Hay que tener en cuenta que en los próximos días, el Distrito dará a conocer un estudio realizado por la Universidad Nacional en el cual se consolidan los datos reales de colados.



Darío Hidalgo, investigador y practicante de movilidad urbana sostenible, también se refirió al tema al asegurar que el incremento de muertes en corredores de TransMilenio preocupa y refleja condiciones cambiantes de uso del sistema y el incremento de cruces indebidos por personas que se roban la tarifa colándose o que prefieren salir directamente a la vía.

Las campañas

Como lo había explicado hace unos meses EL TIEMPO, en la campaña denominada ‘El pato’, el Distrito invirtió cerca de 2.000 millones de pesos, y en la estrategia equipo T antievasión, el costo fue de 1.567 millones. “Con esto se logró aumentar en un 25 por ciento el número de personas que no justifican colarse, y el 56 por ciento entendió que si entra sin pagar debe realizar un curso pedagógico o pagar una multa”.



Aumentó la descalificación a los colados, pero eso no influyó a la hora de reducir las muertesTM aseguró que para ellos, la seguridad vial es una prioridad, por lo que se desarrollan estrategias para explicarles a los usuarios que no vale la pena arriesgar su vida infringiendo las normas, o colándose.



El Distrito anunció el pasado 15 de enero que fortaleció la Dirección de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, que será la encargada de embargar a los deudores morosos de infracciones al Código de Policía; y cuando sean menores de edad, a sus padres o acudientes. Este código contempla dos multas a los colados, una por 220.830 por evadir el pasaje y la otra por $ 110.415 por salir por sitos distintos a las puertas.

Uno de los últimos casos en los que una persona perdió la vida al ingresar al sistema sin validar se presentó en septiembre del 2018 en la estación Restrepo, donde un hombre de 30 años saltó la barrera anticolados y, al parecer, su chaqueta se enredó y no alcanzó a zafarse. Un bus lo arrolló.



Para contrarrestar a los colados, el Concejo aprobó un acuerdo en el que las entidades distritales deben exigir a quienes deseen ingresar a trabajar con el Distrito, o renovar su contrato, un paz y salvo en el que demuestren no tener multas, entre ellas las ocasionadas por la evasión del pasaje.

Más vías con 50 kilómetros por hora

La Secretaría de Movilidad dijo que están estudiando la posibilidad de reducir la velocidad máxima de 60 a 50 kilómetros por hora en la NQS y la Primero de Mayo.



Esta medida se daría luego de los buenos resultados que ha arrojado en cuanto a la reducción de fatalidades en las cinco vías que ya tienen esta medida (avenidas Américas, Boyacá, 68, Ciudad de Cali y calle 80).



Cifras del Distrito indican que entre octubre y enero de 2015, 2016 y 2017, el promedio de muertos en estos corredores fue de 46 personas, y desde octubre del 2018 hasta enero del 2019 –rige la medida de bajar la velocidad–, en los cinco corredores han muerto 29 personas

(17 menos).

