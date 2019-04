Liberan a 12 de los 17 señalados de vandalismo en pasadas protestas

Un juez de control de garantías dejó libre a 12 de las 17 personas señaladas de desmanes y ataques contra la fuerza pública en la Plaza de Bolívar durante las protestas del jueves 25 de abril.



De acuerdo al Juzgado 69 Penal Municipal con función de garantías de Bogotá, se presentaron irregularidades en el informe de la Policía en términos de tiempo y lugar de captura.

"Se presentó como si hubiera sido una sola captura en la Plaza de Bolíuvar hacia las seis de la tarde. Algunos me comentaron que fueron detenidos hacia las dos y cuatro de la tarde sobre el Museo del Oro, el Ministerio de Agricultura y el edificio Murillo Toro", aseguró Raymundo Rafael Vásquez, abogado defensor e integrante del Comité de Solidaridad.



El Juzgado también indicó que al momento de la captura, los detenidos no estaban en flagrancia. Por lo que no hay pruebas suficientes para procesarlos.

Un juez de control de garantías dejó libre a 12 de las 17 personas señaladas de protagonizar agresiones a la fuerza pública y desmanes en la Plaza de Bolívar por falta de pruebas y por inconsistencias en los informes policiales. pic.twitter.com/8hpsLN5f01 — Canal Citytv (@Citytv) 27 de abril de 2019

"Condenan que haya actos violentos pero no es posible que cualquier de los 10.000 manifestantes sean los que terminen siendo responsables", agregó el abogado y solicitó hacer los procesos completos de identificación.



Una de las personas que permanece detenida está identificada como Henry Jaime Durán. Él sería quien portaba una granada de aturdimiento durante las manifestaciones en el sector de la Universidad Nacional. Fue enviado a la cárcel modelo y deberá responder por el delito de porte ilegal de armas.

CITY TV​