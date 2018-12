Las noticias que más impactaron la ciudad en el 2018

Como el resto del país, Bogotá vivió un frenesí de noticias y debates intensos y polémicos que se libraron en redes sociales. La polarización entre sectores políticos se mantuvo; en el Concejo se desarrollaron interesantes debates de control político alrededor de temas como el metro, el cupo de endeudamiento, seguridad y movilidad. El exsecretario de gobierno Miguel Uribe fue el más citado de todos.

Fueron particularmente virales las noticias que tuvieron que ver con el medioambiente –la tala de árboles, la contaminación del aire y las sanciones por construcciones en los cerros orientales–. Pero también hubo un marcado movimiento de hechos relacionados con la movilidad y la seguridad, dos temas que siguen gravitando en la agenda de la ciudad y que son los que más pesan en el pesimismo de la gente.



Pero no todo fue polémica. También hubo hechos para resaltar, como la culminación de TransMicable, los reconocimientos internacionales a deportistas de la ciudad, el arribo de Amazon, el respaldo de la banca multilateral al metro elevado, la adjudicación de importantes licitaciones como aseo y una nueva flota de buses para TransMilenio, la mayoría a base de gas.

Y con la adjudicación de la licitación de la estación elevadora de las aguas residuales que van a 70 metros de profundidad, también se dio un paso clave hacia la descontaminación del río Bogotá que beneficiará a poblaciones vecinas como Soacha.Pero como es imposible destacar tantos hechos, hicimos una selección de los más relevantes este año.

Arranque de TransMiCable

Después de dos años de diseños y trabajos, el IDU entregó una de las obras más esperadas: TransMiCable, en Ciudad Bolívar. El próximo 27 de diciembre operará oficialmente y beneficiará a 700.000 personas. Irá del Portal El Tunal hasta El Mirador, a lo largo de 3,3 kilómetros en 13,5 minutos. El proyecto nació en el anterior gobierno y el alcalde Peñalosa llevó a cabo su ejecución y puesta en marcha. A través de 160 cabinas se podrán movilizar 3.600 pasajeros cada hora. Lo más relevante de la noticia no es solo la obra, sino el impacto que en materia ambiental y urbanística tendrá para este sector de Bogotá.



Y significativo es el hecho de que Ciudad Bolívar es una zona montañosa en la que sus habitantes han sufrido por año las demoras en la movilización.

Debate por motores de gas, eléctricos y diésel en TransMilenio

La licitación para la modernización de la flota de articulados de TransMilenio fue noticia porque abrió el debate sobre el combustible limpio en el transporte público. De 1.383 buses nuevos, 682 serán con Euro V (diésel), tema que levantó ampolla en varios sectores que exigían buses eléctricos, aún no probados en biarticulados.

Estación elevadora en canoas

Descontaminación del río Bogotá. Foto: Rodrigo Sepúlveda.

El proceso de licitación de mayor cuantía en los últimos 10 años de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Eaab) fue la adjudicación para la construcción de la estación elevadora de Canoas por 351.000 millones de pesos. Es una obra clave para continuar con el cumplimiento del fallo que ordena sanear el río Bogotá y consiste en sacar a la superficie las aguas servidas que van a 70 metros de profundidad. Se van a retirar los residuos sólidos y por la elevación y descarga se va a airear.

Arrancó el nuevo modelo de aseo

La entrada en operación del nuevo modelo de aseo fue relevante porque se logró a pesar de los múltiples saboteos e intentos legales por impedir la adjudicación, después de 11 años de operar con contratos directos. Fue un negocio por 4,8 billones de pesos que dejó atrás el modelo transitorio público-privado de Petro.

Se cayó venta de ETB

Sede principal de la ETB. Foto: Diego Santacruz - EL TIEMPO

Para financiar parte del paquete de obras sociales, el alcalde Enrique Peñalosa le propuso a la ciudad, incluso en plena campaña, la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (EBT). En mayo de 2016, con la aprobación del Plan de Desarrollo ‘Bogotá mejor para todos’, se dio vía libre a la enajenación. Las fuerzas de oposición demandaron y el pasado 6 de diciembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón. El objetivo era construir 30 colegios, cuatro hospitales, vías, cámaras para la seguridad, entre otros.

Baja histórica de los homicidios

La reducción de homicidios fue una de las mejores noticias del 2018 porque sigue la tendencia a la baja. En el 2017 el promedio mensual fue de 96 y este año, de 87. Esas cifras hacen que haya una reducción histórica de la tasa que está en 14 casos por 100.00 habitantes. La ciudad busca bajar a menos de 1.000 casos al año.

Los árboles y la polémica

Las talas que adelantó la Administración en varios puntos de la ciudad despertaron la indignación de los ciudadanos y ambientalistas, quienes, en redes sociales y manifestaciones, protestaron por lo que para ellos fue una acción en contra de los recursos naturales de la ciudad. El Distrito ha dado toda clase de respuestas respaldándose en conceptos técnicos, y añadió que ha resembrado cerca de 200.000 y emprendido campañas de ‘plantatón’ para contrarrestar la polémica, que no cesa.

Accidente en la Autonorte

Tragedia familiar Foto: Leonardo Ballesteros.

El 4 de septiembre la ciudad despertó con una tragedia que enlutó a dos familias y conmovió a todo el país. En un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Norte con calle 146, perdieron la vida las hermanas Irlanda Meléndez, de 23 años, y Daniela, de 22, así como Juan Esteban Sedano López, de 25 años, novio de esta última. En un video grabado horas antes en el vehículo accidentado se les ve felices cuando iban rumbo a la celebración del grado de Irlanda. El conductor, Julián Alejandro Téllez, de 25 años, resultó herido.

La diáspora de venezolanos

Campamento humanitario. Foto: Cortesía Secretaría Distrital de Integración Social

Nadie estaba preparado para la masiva llegada de migrantes venezolanos al país. En Bogotá el impacto llevó a que la Administración del alcalde Peñalosa creara una gerencia especializada. Van más de 400.000 atenciones en salud, unos 6.000 niños en colegios y jardines e inversiones que superan los 30.000 millones de pesos. Entre tanto, los 470 venezolanos que se instalaron al lado de la terminal de El Salitre fueron trasladados a un campamento humanitario.

Concierto de Roger Waters

Roger Waters es uno de los fundadores de Pink Floyd. Foto: Odd Andersen / Archivo AFP

Fue uno de los espectáculos musicales más esperados del año. La cita con el ex-bajista de Pink Floyd fue el 21 de noviembre en estadio El Campín, donde más de 30.000 espectadores disfrutaron de una puesta en escena que incluía una pantalla de 72 metros de largo. Además, dejó un mensaje de resistencia acompañado de la frase ‘We need more education’ en un momento coyuntural para el país. Waters apareció con su inseparable bajo de ‘Breathe’ e incluyó canciones emblemáticas como The Wall (1979).

