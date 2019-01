Tras ser robados buscan a los delincuentes para rescatar pertenencias

La situación del barrio Alquería La Fragua (Kennedy), frente a los ladrones que hacen de las suyas en la zona, se ha agravado en los últimos meses: los robos son tan constantes que ahora las víctimas buscan a los delincuentes para tratar de recuperar sus pertenencias.

A diferencia de los clásicos casos de extorsión en que los victimarios llaman a la gente para exigirle dinero a cambio de entregarles sus pertenencias, los habitantes de este barrio se han visto en la necesidad de contactar a quienes los roban.



El dinero fue la excusa para que Cristian Díaz*, a quien le robaron su celular, estableciera un trato con los delincuentes: pagarles por recuperar su móvil. La noche del hurto, este joven pasaba por uno de los parques del barrio, ubicado en la transversal 68F con calle 37B, un punto crítico donde los ladrones hacen de las suyas.



Él llevaba un cigarrillo en la mano izquierda mientras cruzaba por el lugar para llegar a su casa, como acostumbra. Al mismo tiempo, confiado, sacó su móvil para responderle a su papá un mensaje por WhatsApp, lejos de imaginarse que sería víctima de hurto.

Enseguida, apareció un ladrón en bicicleta, quien le rapó el celular de las manos; según el afectado, no escuchó cuando el delincuente se acercaba. “Di papaya, en menos de cinco segundos me quitaron el teléfono, era un muchacho en cicla”, contó.



Según Díaz, alcanzó a ver que el delincuente se escondió en la oscuridad, en un potrero con poca iluminación, y aunque eran las ocho de la noche, no dudo en buscar al ladrón allí.



“Uno conoce el barrio y sabe quiénes roban por acá. Me acerqué a la cuadra donde ellos se la pasan y les pregunté por mi celular, me dijeron que no habían sido ellos, pero me ayudaron a recuperar mis pertenencias”, relató.



En su afán por tener el teléfono de vuelta, no puso la denuncia ante las autoridades, y más tarde les seguiría el juego a los delincuentes y pagaría por el retorno de lo que le habían robado.

Justo antes de confirmar el paradero del móvil, llegó a su casa e ingresó a su cuenta de iPhone, y como aún lo tenía conectado a internet, logró ubicarlo mediante el GPS.



En la localización le apareció un mapa del barrio y la dirección exacta donde estaba su aparato; el dispositivo se encontraba a cuatro cuadras del parque, en posesión de los ladrones del barrio.



“Estuve de buenas en recuperarlo, ahí tenía información importante. Ellos me mostraron los aparatos hurtados de ese día y ahí estaba mi celular, lo señalé y pagué por obtenerlo (40.000 pesos)”, concretó la víctima.



De acuerdo con una vecina del sector, quien solicitó reservar su nombre, en el lugar se presentan robos de toda clase. “Acá roban al raponazo y se van corriendo, a veces llegan en motos de alto cilindraje y el pato (parrillero) es quien roba; o también, en bicicleta”, afirmó la residente.



Como en el caso de Cristian, algunos habitantes del sector han hecho lo mismo: prefieren pagar antes que denunciar y perder sus objetos, aunque se expongan ante los criminales que operan en Alquería La Fragua.

EL TIEMPO conoció otro testimonio, según el cual una persona también optó por buscar a los delincuentes y pagar por recuperar la moto que le había sido robada en inmediaciones del parque.



Julio Alarcón*, comerciante del lugar, que ha sido testigo de los hurtos en ese punto del barrio y reside allí hace 23 años, no le ve nada malo a esas conductas. “Es cierto que el parque no tiene suficiente luz, pero ya nos acostumbramos, desde que vivo aquí el parque está así, lo que uno tiene que hacer es no dar papaya”, opinó.



Asimismo, Alarcón justificó a sus vecinos: “Si no pasa a mayores, como una puñalada o una golpiza, para qué denunciar. Además, quién va a decir que lo robaron por bobo”, manifestó.

Este medio expuso esas situaciones ante la Policía Metropolitana, y la entidad aseguró que sin denuncia no se pueden tomar acciones legales. La autoridad recomendó seguir el conducto regular: “Inmediatamente sea víctima de hurto, denuncie ante la Policía y Fiscalía. Evite hacer publicaciones en redes sociales, ofreciendo dinero como recompensa por la devolución de sus bienes. Generalmente, los delincuentes se aprovechan para cobrar plata mediante engaños”, precisó el Gaula de la Policía. En la línea 165 puede denunciar extorsiones.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Jairo García, manifestó que nada justifica el hecho de que los ciudadanos tengan algún tipo de relación con la delincuencia. “Desde la entidad rechazamos ese tipo de actitudes e invitamos a colaborar con las autoridades denunciando estos hechos”, expresó.



Ese despacho reveló que en diciembre de 2018 la Sijín hizo 15 allanamientos en locales comerciales de Engativá, Los Mártires y Kennedy, donde se vendían celulares robados. Durante los operativos capturaron a 11 personas y se logró la recuperación de 180 teléfonos móviles.





*Nombres cambiados por seguridad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

