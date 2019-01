La historia de Andrés Carvajal, un patrullero herido en el atentado

Andrés Felipe Carvajal ingresó a la Policía a los 20 años en medio de las dificultades de su familia para conseguir recursos económicos. Trabajaba como patrullero activo en Arauca, sin embargo, se encontraba en Bogotá por una licencia de estudio mientras realizaba un curso desde junio de 2017 para ser subteniente, el grado está programado para mayo de este año.



Carvajal quedó en medio de la explosión del carro bomba que ingresó a la Escuela General Santander este jueves. Según el reporte de las entidades de salud sufrió un trauma craneoencefálico grave, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Tunal, en donde permanece bajo pronóstico reservado.

"Él es un joven soñador, inteligente, atento y echado para adelante". Así describe Daniela Carvajal a su hermano. Según ella, el mayor sueño de Andrés es llegar a ser general de la Policía, ese anhelo lo lleva consigo desde que era un niño. "El luchó mucho para entrar a la Institución, sobre todo porque mi padre no contaba con los recursos económicos, pero como se pudo entre la familia se le colaboró".



A los 20 años empezó a prestar servicio, trabajó con la Policía y con el Ejército Nacional. "Lo último que nos dijo era que le habían asignado un grupo pequeño para comandar", relata su hermana Daniela.



Andrés Felipe es oriundo de Coper, un municipio al occidente de Boyacá. Su camino para ingresar a la Escuela General Santander estuvo lleno de obstáculos. "Viajaba muchísimo para presentar los exámenes y pruebas para pasar a la Escuela, los superiores no le daban permiso y le tocaba rogarles para poder alistar papeles", narra su hermana.



De acuerdo al testimonio de Daniela, el ingreso no fue la única odisea. Detrás del sueño de Andrés estaba toda una familia, padres, tíos y hermanos. "Casi no logran conseguir la plata para poder ingresarlo a la Escuela cada semestre, incluso para sostenerse dentro de ella porque no contaba con el presupuesto".

Andrés Felipe Carvajal, patrullero activo de la Policía herido en el atentado en la Escuela General Santander. Foto: Cortesía Familia Carvajal.

Según su familia, Andrés siempre se ha caracterizado por ser un "joven centrado que sabe lo que quiere". Daniela Carvajal, su hermana, recuerda que siempre los mantuvo al tanto de sus buenas calificaciones en el curso.



Ahora, ella y su familia, hacen un llamado a quienes están detrás de este lamentable hecho: "por favor paren, las personas que están pagando el precio de esta guerra absurda son seres inocentes que sufren la desolación, la angustia y un dolor que no se le desea a nadie".



"Ellos escogieron esta carrera buscando proteger a todos los colombianos, incluso pienso que sí a la Policía Nacional les dieran la orden de proteger a las personas que hicieron esto, ellos lo harían" puntualizó Daniela Carvajal. En este momento la familia de Andrés Felipe Carvajal está a la espera de la recuperación del joven.

REDACCIÓN BOGOTÁ

