Investigan muerte de un detenido en la estación de Policía de Suba

Un hombre de 26 años que permanecía recluido en la estación de la Policía de Suba, murió en circunstancias aun por esclarecer la noche del pasado 27 de diciembre en una celda de este lugar. Según le relató una hermana de la víctima a los lentes de Arriba Bogotá de Cityttv, ella se enteró de la situación por una voz no oficial.

"A mí el día viernes en la mañana me llamó un conocido, me dijo que averiguara qué pasaba con mi hermano, porque aparecía muerto. Llego a la estación de Suba y nadie me da razón, que tenía que ir a la URI, nadie me dijo nada. La Policía no nos dijo que pasó", declaró la mujer.



Esta persona además denunció que cuando finalmente pudieron ver el cuerpo de su familiar, este presentaba golpes en su cabeza y varias partes del cuerpo. "Pido que por favor se esclarezca esto, necesito justicia la muerte de mi hermano no puede quedar impune", manifestó.



Por su parte, el comandante de la Policía de Suba manifestó que todavía están a la espera de los resultados de los estudios que determinarán las razones del deceso. "Nos encontramos a la espera del dictamen de Medicina Legal para definir las causas reales de la muerte que ocurre el 27 de diciembre en horas de la noche", dijo el oficial, quien reconoció que en esta estación de Policía hay problemas de hacinamiento.



De hecho, el pasado 7 de octubre pasado en este sitio se presentó un motín en el que siete personas resultaron heridas. Sin embargo, todavía no se confirma si la causa de la muerte de este hombre esté asociada a una confrontración entre internos o si por otro lado los uniformados tiene responsabilidad.



"El tema de la riña no se ha podido determinar, simplemente esperar lo que nos diga el dictamen, acá hay hacinamiento como en la mayoría de instalaciones de Policía. Diariamente entran 10 personas a las salas de retenidos esperando a ser trasladados a una URI", expresó el oficial.



BOGOTÁ