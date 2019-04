Investigan caso de abuso a una estudiante en la Universidad Distrital

Las directivas de la Universidad Distrital expresaron “repudio total” y solidaridad con una joven que denunció que fue víctima de acceso carnal violento en un baño de la sede La Macarena. Anunciaron voluntad para “colaborar en el esclarecimiento de los hechos, de manera que pueda hacerse justicia de manera rápida y eficaz”.

El comunicado fue conocido, luego de que el rector, Ricardo García Duarte, le confirmó a EL TIEMPO que una estudiante de 19 años denunció que fue víctima de abuso sexual en uno de los baños de la sede La Macarena.



Los hechos habrían ocurrido el miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche y según las primeras versiones, el ultraje habría sido cometido por estudiantes en un baño del primer piso. “Ella puso su denuncia hoy (ayer) ante la universidad y nos dijo que los hechos habrían ocurrido bajando unas escaleras de las facultad de Ciencias”, le dijo el rector a EL TIEMPO.



Dice que la joven contó que tres jóvenes la habrían estado siguiendo y que uno de ellos la empujó para abusar de ella. Se sabe también que la denuncia ante la Fiscalía se habría puesto el mismo miércoles en horas de la noche.



Según la denunciante, los jóvenes podrían hacer parte de la carrera de Física, adscrita a Ciencias de la Educación, pero eso lo tendrán que corroborar los investigadores del caso. “La joven nos dijo que cree que quienes la abusaron serían también jóvenes que la venían hostigando a través de las redes sociales”, dijo Duarte.



El caso también fue denunciado durante una sesión del Concejo. Allí, Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, le solicitó a la Secretaría de la Mujer y a la Personería hacer acompañamiento a la estudiante e intervenir para que la investigación de la Fiscalía se adelante a la menor brevedad para sancionar a los responsables.



“Estamos muy preocupados. No dudaremos en ayudar a las autoridades con todo lo que requieran. De llegarse a comprobar el hecho, no dudaremos en expulsar a los agresores”, dijo el rector.



La víctima y su familia prefirieron no dar declaraciones.

Comunicado de repudio de la Universidad Distrital

Este es el comunicado que expidió la Universidad Distrital, tras la denuncia:



Luego de conocer la denuncia interpuesta por una estudiante de la Universidad Distrital ante la Fiscalía General de la Nación, por un acceso carnal violento en un espacio de la Institución, el rector y las directivas expresamos nuestro repudio total. Además, manifestamos nuestra solidaridad con la víctima y sus familiares; así como la voluntad para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, de modo que pueda hacerse justicia de manera rápida y eficaz.



La Universidad, en su Estatuto Estudiantil, contempla el procedimiento que debe surtirse ante la ocurrencia de faltas gravísimas como la denunciada y prevé en esos casos la correspondiente expulsión de los responsables. Es por esto que, al margen de las responsabilidades que se definan en la jurisdicción penal, en el día de hoy se procedió a abrir una investigación disciplinaria para el acopio del acervo probatorio y proceder a la sanción.



De otro lado, fue activado el protocolo de atención de violencias basadas en género y violencias sexuales, Resolución 426 de 2018 de Rectoría, el cual prevé para las víctimas atención en salud física y psicológica, además de asesoría y acompañamiento jurídico.



Nos ratificamos en nuestra decisión por construir una sociedad en democracia, fundada en el respeto de los derechos humanos y libre de violencias de género. Continuaremos firmes en la prevención, atención y sanción de este tipo de hechos que, por desgracia, proliferan en una cultura patriarcal y machista.



