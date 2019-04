Movilidad le apuesta a pintar cruces en diagonal para los peatones

Desde el jueves, la Secretaría de Movilidad comenzó a implementar los cruces diagonales en la ciudad. El primero fue entregado en la calle 53 entre carreras 17 y 24, barrio Galerías y, según la entidad, beneficiará a 10.000 peatones al día.

Pero, ¿qué son y para qué sirven?

Tienen forma de equis y son demarcaciones, como las cebras, que funcionan mediante una fase de semáforo todo en rojo, detienen el tránsito de vehículos en todos los sentidos y abren el paso para que las personas crucen en diagonal, de esquina a esquina, tal como se hace en países como México, Japón, Canadá y Estados Unidos. Con esto se busca priorizar al peatón y se vela por su integridad física.

El primero en Bogotá

Claudia Díaz, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, explicó que el tramo de Galerías se escogió porque es una zona frecuentada por personas de la tercera edad, además, debido a que los peatones deben esperar demasiado entre el cambio de semáforos, prefieren lanzarse a la vía para llegar a sus destinos, poniendo en peligro la vida.



“Revisando las cifras de siniestralidad de los últimos cinco años, encontramos en este tramo hubo 110 heridos y uno de cada diez lesionados fue un peatón”, puntualizó.

Este nuevo cruce cuenta con 12 semáforos peatonales, de los cuales 8 son nuevos para indicar los cruces en diagonal y “próximamente serán puestas en funcionamiento las intersecciones en equis de la calle 53 con carreras 20 y 18 para complementar con cuatro el tramo de la carrera 17 hasta la carrera 24”, explicó la Secretaría de Movilidad.

Peatones haciendo uso del nuevo cruce peatonal en Galerías. Foto: Yuliana Narváez Equipo de la campaña "mírate, todos somos peatones" informando a la ciudadanía. Foto: Yuliana Narváez

Logros y desventajas

Algunos peatones se mostraron complacidos con la nueva implementación. “Se me facilita muchísimo porque antes tenía esperar demasiado para poder llegar hasta el banco, que queda en el otro extremo. Me parece más ágil ahora”, manifestó Aurora Gómez.



Sin embargo, la Secretaría de Movilidad expresó su preocupación porque muchos actores viales no respetan las normas de tránsito y esto quedó evidenciado durante la inauguración: varios ciclistas pasaron por alto las señales; algunos conductores en vez de bajar la velocidad, cuando el semáforo estaba en amarillo, aceleraron y unos cuantos peatones se lanzaron a la calle cuando no debían hacerlo.

Por ello, Claudia Díaz recalcó la importancia que tiene la cultura ciudadana en estos procesos, porque muchos ciudadanos cometen infracciones y si se quieren disminuir los siniestros viales es necesario que todos se comprometan y pongan de su parte.



A su vez, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, señaló que la apuesta del Plan de Desarrollo es “adaptar la ciudad para los modos no motorizados con el fin de incentivarlos y tener una movilidad más respetuosa y segura”.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET