Estos son los huecos más peligrosos que están en la avenida Boyacá

Por cuenta de las lluvias, del desgaste, de la mala calidad de los materiales y del histórico rezago en la reparación de la malla vial de Bogotá, por esta época los huecos comienzan a multiplicarse como una plaga incontrolable.

En un recorrido por la avenida Boyacá entre calles 26 y la 170, EL TIEMPO encontró más de 30 huecos de todos los tamaños.

Top 5 de los huecos más críticos en la avenida Boyacá

Sentido sur-norte en la calzada central. Foto: Archivo particular En el carril central sentido sur-norte Foto: Archivo particular Hueco en la 75A, calzada central sentido sur-norte. Foto: Archivo particular Hueco en la 76 sentido sur-norte. Foto: Archivo particular Este hueco se encuentra debajo del puente en sentido norte-sur. Foto: Archivo particular

Uno de los más peligrosos está ubicado a la altura de la calle 80, bajo el puente vehicular, en el carril izquierdo, sentido norte-sur. En realidad no es uno sino dos troneras que aparecen en la curva y cuando los conductores lo ven es demasiado tarde: o caen o se estrellan. Cuando logran esquivarlos, el otro conductor reclama porque cree que lo cerraron.



La zona es oscura y para completar pareciera como si el agua brotara de las entrañas lo que hace aún más difícil la maniobra. Si llueve y es de noche la situación es más peligrosa sobre todo para los motociclistas que siempre están en riesgo mortal.

De hecho, cuando hacíamos este informe, al menos siete automotores se dieron un golpe y algunos de los conductores no guardaron insultos en contra de la situación. Y un camión de alimentos tuvo que hacer peripecias para no volcarse cuando se vio encima de ellos.



En un reciente informe de Citytv, se contabilizaron al menos 100 huecos a lo largo de esta vía pero para los motociclistas que a diario transitan por esta vía, son más del doble.



Esneider Pérez, de 26 años, es un mecánico de motos. Trabaja en uno de los talleres sobre la avenida Boyacá. Vive en el barrio Castilla y cuenta que entre su casa y la calle 53 hay por lo menos 40 huecos que tiene que esquivar con maniobras que como él mismo lo reconoce, ponen en riesgo su propia vida.



"Ayer en la tarde (lunes) hubo un accidente. Un ciclista fue atropellado por una camioneta por esquivar ese hueco. A los 15 minutos llegó la ambulancia y se lo llevo", relató el hombre al advertir que el hueco estaba sobre el andén y el ciclista se bajó a la calzada para esquivarlo.



Los motociclistas tienen varios grupos que van por las calles reportando accidentes, hurtos, trancones y los huecos "asesinos" como los llaman. Con pintura los van señalando para evitar que de noche o bajo la lluvia, caigan en la trampa.



Uno de los líderes de estos grupos es Miguel Andrés Forero Bolívar, presidente de la fundación de S.O.S. Motocultura. Este motociclista dice que a lo largo de la Boyacá, desde la autopista sur a la 170 hay 233, según el censo que hicieron.



"La mayoría de esos nuevos huecos son de la última pavimentación que se hizo hace dos años. Tienen más de 40 centímetros de profundidad por un metro de ancho. No es el hueco que uno pasa normalmente. Lo que hacemos nosotros es demarcarlos para que la gente no se siga accidentando y los reportamos a la Alcaldía mayor y a través de nuestras redes para volvernos como una veeduría ciudadana para que nos ayuden a tapar estos huecos asesino".



Según la información de este veedor de las vías, los puntos más críticos de la ciudad son la avenida Gaitán Cortés, debajo del puente de la 68 con 13, Ciudad Montes a la altura de la calle 8a. sur, en oreja de las Américas con Boyacá, la Ciudad de Cali entre la 26 y la calle 68, entre otras.



Un reporte del Instituto de Desarrollo urbano (IDU) señala que junto con la Unidad de mantenimiento Vial (UMV) se han tapado, en tres años de la administración de Enrique Peñalosa, 438.000 huecos en toda la ciudad.



En cuanto a la avenida Boyacá, "es una de las avenidas donde más huecos y fallos viales se han intervenido. Allí en ese punto se han intervenido un total de 23 kilómetros/carril desde la Autopista Sur hasta Yomasa".

"Se atendieron cerca de 5.450 daños viales (grietas, fisuras, huecos, hundimientos) a lo largo de 6,5 kilómetros por carril desde la autopista sur hasta la calle 170", señala el informe.



Entre los argumentos del Distrito está que "en temporada de lluvias las vías de la ciudad tienden a deteriorarse por la afectación en la base, sub-base, y otras capas que conforman los respectivos corredores. El IDU junto a la UMV y las alcaldías locales trabajan de manera conjunta para atender los fallos viales con peores diagnósticos en la ciudad, y los puntos de mayor tránsito para los conductores. Así mismo se evaluarán todos los puntos reportados sobre dicha vía, para poder priorizar su intención".



