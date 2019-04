Las razones por las que cerraron 17 hoteles y hostales de Bogotá

Hoteles que hacían las veces de moteles (y viceversa), habitaciones prestadas para el ejercicio de la prostitución y pésimas condiciones sanitarias de varios hospedajes para turistas fueron algunos de los hallazgos del más reciente operativo de la Policía de Turismo de Bogotá.



Después de recibir denuncias de visitantes nacionales y extranjeros, 17 establecimientos –cuatro en Chapinero, cinco en Fontibón y ocho en Barrios Unidos– fueron sellados por entre tres y diez días, plazo en que sus propietarios deben tomar medidas correctivas. Algunos de ellos fueron sancionados con multas tipo 4, que oscilan en 833.000 pesos.

“En la inspección a 32 locales, encontramos que algunos hoteles prestaban el servicio por horas en el día, es decir, funcionaban como moteles. Y también establecimos que moteles estaban hospedando a clientes por días. Un establecimiento no puede ofrecer estos dos servicios al tiempo”, explicó el capitán Arley Farigua, jefe de la Policía de Turismo de Bogotá.

Agregó que, incluso, en Barrios Unidos se evidenció cómo en algunas habitaciones se ejercía la prostitución.



En otros puntos de la ciudad se registraron malas prácticas de salubridad: “había colchones sin forro antifluidos, almohadas sucias, baños con cableado expuesto o sin señal alguna de aseo periódico y hasta tanques de agua que no se limpiaban hace más de seis meses”, añadió el capitán Farigua.



Durante la verificación de documentos, las autoridades establecieron que varios de estos lugares no tenían el Registro Nacional de Turismo (RNT) o tenían sus papeles vencidos.



Solo con RNT en mano, un ciudadano puede denunciar un establecimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio y exigir ser reparado. En últimas, este registro da garantía de un servicio de calidad y de que el local está en las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de las autoridades de turismo de la ciudad.

En Cifras - Bogotá: Primer destino turístico de Colombia

El reto en materia de hospedaje, y otros servicios de turismo, es significativo si se tiene en cuenta que la capital fue elegida como el destino de turismo competitivo número uno del país por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia.



Según información de la más reciente encuesta de Viajeros en Bogotá, en 2018, a la capital llegaron casi 13 millones de turistas: 14, 5 % eran extranjeros y

85, 5 %, nacionales



Ahora, en cuanto hospedaje, se sabe que 50, 5 % de los extranjeros se alojaban en hoteles, durante un promedio de cinco días. Otro 5 % acudía a hostales y un 3,1 a Airbnb.



En el caso de los colombianos, después de quedarse en casa propia o de familiares, 19,8 % optan por el servicio de hotel.

¿Dónde se alojan los turistas que visitan Bogotá? Foto: Observatorio de Instituto Distrital de Turismo IDT

Por cifras como estas, y en razón de garantizar la seguridad de los usuarios, las autoridades supervisan los negocios cuya razón comercial tiene que ver con este sector.



Según el Censo de establecimientos de alojamiento del Observatorio del IDT, cuatro localidades concentran estos servicios. Teusaquillo: 32,1 % (179); Chapinero: 23,1 %; La Candelaria: 11,8 % (66); y Usaquén: 11,1 % (62). Pero, de acuerdo con la Policía de Turismo, son precisamente Teusaquillo, Chapinero y Usaquén las más afectadas por prestadores ilegales.



“En el aeropuerto persiste la presencia de ‘gansos’ o personas que desvían a los turistas a hospedajes de menor calidad bajo la promesa de costos bajos”, añade Farigua. Por eso, se invita a los turistas, especialmente en temporadas de vacaciones, a escoger previamente su hotel u hostal y a chequear si cuenta con papeles al día.

¿Cómo puedo escoger un buen hospedaje?

La Policía de Turismo recomienda a los visitantes verificar, antes de contratar, si su hotel, hostal o apartamento rentado cuentan con RNT.



El establecimiento debe tener este certificado expuesto en un punto visible de su sede física u ofrecer algún sustento de este en las plataformas digitales por las cuales se promociona (Despegar, Booking, Airbnb, entre otros). O, usted mismo puede consultar si el lugar está registrado ingresando su nombre o nit a través de www.rnt.confecamaras.co o www.rues.org.co.



Allí podrá chequear si el hotel u hostal cuenta con RNT y si está actualizado. Además, con esta herramienta podrá saber la razón comercial para asegurarse de que funciona como alojamiento por días (y no por horas como una residencia) y que le responderá en caso de presentar inconvenientes en su servicio.



Si el hospedaje no cuenta con RNT, usted no podrá reclamar ante la SIC.



Si usted detecta algún hecho irregular en su hospedaje, como fallas sanitarias o doble actividad comercial, llame al 123 para pedir que la Policía de Turismo haga la investigación.

¿Y las plataformas digitales?

Cada vez son más los usuarios que contratan servicios de hospedaje a través de internet o eligen rentar casas y apartamentos por medio de Airbnb. Según cifras del Observatorio del Instituto Distrital de Turismo, 3,1 % de los turistas extranjeros (unos 58.000) usaron esta plataforma para hospedarse.



“En estos casos, las páginas web deben mostrar una foto del RNT. O, si se trata de propiedad horizontal, se debe garantizar que el dueño tiene permisos especiales y ha informado de esta actividad a la Asamblea para que se tomen las medidas de seguridad para el resto de los residentes de la comunidad”, explica Farigua.



En noviembre, precisamente, se expidió el decreto 2119 de 2018 que reconocía estos lugares bajo las categorías de ‘viviendas turísticas’ u ‘hospedaje turístico no permanente’ y les exigía inscribirse en el RNT. En pocas palabras, los orientaba hacia la formalidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET