Horas esperando a que recogieran un cuerpo en el centro de Bogotá

Varios ciudadanos que ayer circulaban por el centro de la ciudad, a eso de las 9 de la noche, mostraron su indignación cuando se percataron que, muy cerca del Museo del Oro, un hombre se desplomó y murió en plena vía pública.

Aunque en ese momento no se sabía cuáles habían sido las causas de su deceso y se presumía que era muerte natural, lo que disgustó a la gente fue que pasaron horas antes de que alguna ambulancia se hiciera presente en el lugar.



Para quienes vieron la escena fue negligencia de las autoridades distritales pues notaron que al lugar arribaron diferentes ambulancias y unidades de Policía pero que nadie se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.

El cuerpo del hombre duró custodiado mucho tiempo por habitantes y transeúntes del sector quienes decidieron taparlo con una bolsa plástica mientras llegaban a realizar el levantamiento.



Luego, cuentan, pasadas seis horas, el cuerpo fue levantado por funcionarios de una funeraria, escena que despertó el malestar de los ciudadanos debido a que nunca se le hizo la debida inspección al cuerpo por unidades de criminalística.

Según informó la Policía Metropolitana, el hombre habría fallecido por un infarto. Los periodistas de City Tv consultaron a investigadores de CTI quienes informaron, off the récord, que este procedimiento no es legal y que se habría incurrido en irregularidades puesto que la muerte ocurrió en vía pública y se debe establecer plenamente la causa del fallecimiento por parte de unidades de criminalística.

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

Otra es la versión del Centro Regulador de Urgencias (CRUE) de la Secretaría de Salud. Ellos, dicen, recibieron el reporte a las 9:43 de la noche del martes y el tiempo de respuesta fue de 11 minutos. Este informe agrega además que una persona comenzó a convulsionar en plena vía pública y que en la escena del suceso informaron que, al parecer, el paciente iba a ingresar a la estación de TransMilenio cuando perdió el estado de conciencia de un momento a otro. Posteriormente cae al suelo.

El paciente es registrado como un hombre de 40 años y es encontrado en posición lateral izquierdo y sin evidencias de traumas.



En registro del CRUE dice que el hombre falleció a las 9:55 de la noche y que la entidad estuvo acompañando al sobrino del fallecido hasta que a la 1:45 de la mañana arribó un coche fúnebre que recogió el cuerpo.



Al parecer, el hombre no tenía ni esposa ni hijos. “Su única familia era una hermana que vive en Ibagué y un sobrino en Bogotá. También se supo que el fallecido, antes del suceso, estaba en compañía de un amigo en un club de lectura en Bogotá y que llegando a la estación presentó un dolor intenso. Fueron los profesionales de la ambulancia que lo atendieron quienes confirmaron su muerte”, explicó la entidad.

*¿Usted cree que este procedimiento fue normal? Escríbanos a carmal@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTÁMBULO DE CITY TV