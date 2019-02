Cuatro hombres armados asaltaron negocio en Bosa Piamonte

La noche del jueves 7 de febrero, un hombre entró al lubricentro, ubicado en el barrio Bosa Piamonte, supuestamente para comprar un cuarto de aceite para carro. Cuando el dueño del local y quien lo atendía, se dirigió a buscar el producto, el hombre le hizo señas a tres cómplices más quienes entraron armados al local, intimidaron al hombre y su esposa. Se robaron cerca de 20 millones de pesos.

"Eran las 8:15 de la noche cuando ocurrió todo. En el vídeo del local se puede ver como entra un hombre y le pide a mi esposo un cuarto de aceite. Cuando él entra a buscar, en la parte de atrás del negocio, la persona le hace señas a otros hombres quienes en menos de un minuto ingresan y se dirigen hacía la bodega", aseguró la víctima.



Los ladrones entraron y se dirigieron a la parte de atrás del negocio, en donde queda ubicada la casa de los propietarios. Allí, les pusieron el arma en la cabeza al hombre que los atendió y a su esposa quien se encontraba en la cocina, y quedó en shock al ver a los ladrones.



"Me decían que me callara pero yo no sabía qué hacer. Empecé a gritar para que las personas que viven en el segundo piso se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Ellos salieron por la ventana a pedir ayuda, pero al parecer, había un campanero en la puerta o cerca, que decía que era una pelea de esposos".

Los hombres tomaron dos computadores portátiles que estaban encima de la mesa del comedor, un computador MAC sin destapar que uno de los hijos había comprado hacía menos de una semana, dos celulares y dinero en efectivo. Las víctimas aseguran que se llevaron cerca de 20 millones de pesos.



"Creo que del negocio no se llevaron nada. Supongo que las cosas se las llevaron debajo de las chaquetas porque cuando salen no llevan nada en las manos".



Las victimas colocaron el denuncio en la Policía. Las autoridades ya tienen en su propiedad los vídeos donde se puede identificar a los ladrones. Parte de los equipos hurtados pertenecían a un periodista de la ciudad.

