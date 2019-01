'Mi esposa e hijos son rehenes de mis enemigos': Hollman Morris

El concejal y aspirante a la Alcaldía de Bogotá Hollman Morris, quien anunció el miércoles que este jueves daría sus explicaciones a la denuncia y señalamientos por violencia intrafamiliar en su contra, realizados por su esposa Patricia Casas, habló desde las 12:00 p.m. con la periodista Vicky Dávila en la W Radio.

Casas, en una primera entrevista ofrecida a la W Radio, aseguró que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra Morris en la cual lo señaló por inasistencia alimentaria, violencia psicológica, económica y física.



Morris aseguró, en medio de sus explicaciones, que la denuncia la firma un abogado del bufete de la firma de Abelardo De la Espriella, y que "en este momento la vida de mis hijos y la vida de Patricia están de rehenes de quienes han sido mis más enconados enemigos en toda mi vida", dijo. "Detrás de esto está el entorno de Álvaro Uribe Vélez", añadió.

El concejal, quien hace tres años no vive junto a Casas, dijo que mensualmente aporta entre nueve y doce millones de pesos para el sostenimiento de su familia.



También aseguró que "los colombianos tenemos que aprender a divorciarnos", y lamentó que sus diferencias con Casas hubieran sido divulgadas en los medios de comunicación. Su esposa, en su momento, aseguró que reveló la denuncia porque "la vida privada de un personaje público termina en el momento en que el representa a otros".



Al ser preguntado, al inicio de la entrevista, sobre si ha considerado renunciar a sus aspiraciones de ser alcalde de Bogotá, Morris respondió que esa decisión no dependía solo de él, sino también de quienes apoyan su proyecto político.



Morris, además, dijo que "no es verdad" que un vehículo en el que iba arrolló a Casas, pero no se extendió en sus explicaciones. "Este tema tan delicado no lo voy a tratar en los micrófonos, para eso están los estrados judiciales", añadió.



En la entrevista el concejal contó que interpuso la solicitud de divorcio en diciembre del año pasado. Y que la respuesta a esa solicitud fue la denuncia penal de Casas, de la que, dijo, se enteró ayer.



Además, aseguró que nunca ha agredido físicamente a Casas y que se ha visto sorprendido por el contenido de la denuncia.

ELTIEMPO.COM