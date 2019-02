Hollman Morris denunció por injuria y calumnia a mujeres que lo acusan

En la mañana de este lunes, el concejal del movimiento Progresistas y aspirante a la alcaldía por Bogotá, Hollman Morris Rincón, denunció penalmente a las dos mujeres que lo señalan de acoso sexual. El político dice que se cometieron los presuntos delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia.

María García de la Torre, bloguera de EL TIEMPO, escribió: "Me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos (con Morris) en un sitio en el barrio Lavapiés (Madrid, España) y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”.



Entre tanto, Lina Castillo, escribió en su cuenta de FaceBook: "Con rabia e indignación hablaré del tema del que tanto defienden. Trabajé como asesora hace algunos años en la Unidad de Apoyo Normativo en el Concejo de Bogotá, en donde vivencié y fui testigo de sus acciones violentas, acoso laboral, acoso sexual y revictimización de actos que eran constantes en el ambiente laboral no sólo con él sino con el resto de hombres del equipo, comentarios de acoso a las mujeres que hacíamos parte del equipo de trabajo, y peor aún de la 'naturalización' de sus comentarios como :"¿Por qué no viniste en falda'" u "Hoy tengo ganas de una Morena", entre otros comentarios hacia mis compañeras e incluso hacia mí, que era la menor del equipo, la llamada "Negra".

Estos casos salieron a la luz luego de una entrevista con la W Radio, en la que Patricia Casas, esposa del concejal y también aspirante a la alcaldía por el Mais, lo señaló por maltrato y lo denunció por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía. Estos escándalos tienen en la cuerda floja la aspiración de Morris a la alcaldía.



En un comunicado de prensa, el político afirma que esos señalamientos "afectan" su "derecho al buen nombre" y el de su familia, por lo que señala que inició las acciones legales.



Ahora, Morris se defiende y sostiene que María Antonia García de la Torre "mantuvo contacto cordial durante años posteriores a los supuestos hechos por ella señalados".



Dice también el comunicado que entre García de la Torre y Morris "nunca existió ningún tipo de relación de poder o posición de superioridad que obligaran a la mujer a mantener silencio frente a los hechos que ahora relata".



"El distanciamiento entre la señora María Antonia García de la Torre y Hollman Morris ocurre en el año 2017, y su motivo fue una discusión por los créditos de una investigación y no por un supuesto acoso sexual en el año 2011".



De otro lado, sobre los señalamientos que hizo Lina Marcela Castillo, "no corresponde a la realidad, en tanto que Castillo nunca hizo parte su Unidad de Apoyo Normativo", según los argumentos del concejal.



El comunicado agrega que, en ese caso, tampoco existió relación de poder o de subordinación y que no estaba obligada a permanecer en la oficina a la que asistía esporádicamente y de manera voluntaria.



"Las mujeres que sí hacen parte de la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal Hollman Morris rechazan el relato de Lina Marcela Castillo y manifiestan que no corresponde a la verdad", afirma el boletín de prensa.



Morris solicitó a la Fiscalía la vinculación formal dentro del proceso que se adelanta en su contra para aportar los elementos probatorios que demuestran su inocencia.



