Habitantes de calle tienen en jaque el barrio Comuneros

El panorama es desalentador sobre la calle 6.ª desde la carrera 24 hasta la carrera 32: basura, consumo de droga y más de 60 habitantes de calle se pueden encontrar en este corto trayecto.

“Aquí, siempre han habitado ellos, pero desde lo del ‘Bronx’, hay muchos más y nos están afectando los negocios. Algunos son agresivos y vienen a pedir a las malas que las personas que se encuentran dentro del local les den plata”, asegura Isabel*, dueña de una cafetería con 10 años en el sector de Comuneros.



Por su parte, Jairo Hernández, empleado de una tienda de aceites para carro, cuenta que “aquí se cierra por seguridad a las 5:30 p. m., luego de esa hora se pone pesado el ambiente. Mucha gente de la calle se pone a robar espejos en la 6.ª con 28. Ese es uno de los problemas que más nos tiene afectados. Además, algunos habitantes de calle son groseros con las mujeres que atienden los locales. La Policía pasa, pero no hace nada, no les dice nada, y además no está muy seguido”, aseguró.



EL TIEMPO hizo un recorrido por el sector y pudo evidenciar la situación.

Aunque en las mañanas la presencia de los habitantes de calle es menor, en solo tres cuadras (de la carrera 24 a la carrera 28) alrededor de 40 habitantes de calle se encontraban dentro del canal. La concentración es mayor debajo de la rotonda de la calle 6.ª con carrera 30, donde estas personas aprovechan la baja visibilidad que tiene este punto para consumir todo tipo de sustancias, como bazuco, pegante y licor.

El olor llega hasta el borde del canal.



Según cifras de la Secretaría Distrital de Integración Social, en la ciudad, entre 2017 y 2018, se han vinculado a la estrategia de prevención de habitabilidad en calle 8.677 personas, que reciben servicios integrales en los centros de atención distrital.



Además, en lo corrido de este año, la entidad ha hecho más de diez ingresos al canal Comuneros con grupos de 20 a 30 personas para mapear la situación y tomar medidas al respecto.

El comienzo del canal es la entrada para los habitantes, el consumo de droga es evidente. Foto: Natalia Silva

Aunque parece que la situación en la capital es crítica, el pasado mes de septiembre, Bogotá fue sede del ‘Primer foro iberoamericano sobre el fenómeno de habitabilidad en calle’, en el que se determinó que, si bien aún falta mucho por trabajar sobre este tema, la ciudad es pionera en la región.



Una de las iniciativas por las que la capital fue posicionada de esta forma es el plan de Ángeles Azules que adelanta el Distrito. Por medio de este, 700 ciudadanos les dan a conocer a las personas en esta condición la información sobre los centros de atención con los que cuenta la ciudad.



Además, llevan consigo una planilla de registros en la cual el Distrito ha logrado identificar que el 30 por ciento de las personas en esta condición dicen haber llegado a las calles por las drogas y otro 28 por ciento asegura que por problemas familiares.

11 por ciento de los habitantes de calle son mujeres FACEBOOK

Además, este ejercicio de georreferenciación ha permitido identificar factores importantes, como que el 30 por ciento de la población viene de otras partes del país y el 11 por ciento de los habitantes de calle son mujeres.



Cristina Vélez, secretaria Distrital de Integración Social, aseguró en este encuentro: “El censo es tan solo un paso, ahora hay que ver cómo se les brinda ayuda a la gente que es consumidora, a los enfermos mentales y a los niños. No todos necesitan lo mismo”.

Un recorrido con ángeles

Un termo rojo con tinto en su interior y cuatro personas: tres hombres y una mujer son los ángeles azules que hoy, en el barrio Comuneros, intentarán que alguno de los habitantes de calle decida ir, por cuenta propia, a un centro de atención.



Empezamos a caminar y bordeamos el canal, los habitantes, acostumbrados a que estos personajes de chaquetas azules estén a diario por la zona brindándoles un vaso de tinto a cambio de que los escuchen y puedan dialogar, hoy nos miran con desdén. El motivo: un extraño en el grupo.



“Ellos salen y entran del caño. Salen para conseguir dinero y entran para comprar droga. No todos son agresivos, pero hay que entender que las personas bajo los efectos de cualquier sustancia cambian su comportamiento”, comenta Miguel*, ángel desde hace un año y quien está a la cabeza del recorrido y prefiere ocultar su identidad por seguridad.



Si bien los vecinos se quejan de la presencia de estas personas en el sector, Miguel asegura: “Cuando hablamos con ellos, nos dicen que aquí lo tienen todo: comida, refugio y gente de buen corazón”.



Para él, es importante recordarle a la comunidad que no se les debe decir indigentes o desechables porque al igual que usted y yo tienen derechos y merecen respeto.

Este ángel es consciente de lo que hace, es amable cuando les habla, así quien lo escuche tenga perdida la mirada.



“Amigo, quiere un tinto para la sed del viaje. ¿Cómo se llama? ¿Tiene familia?”, el recorrido apenas comienza, Miguel se sienta, me mira y dice, “con uno solo que vaya la centro de atención está hecha la tarea”.

* Las fuentes solicitaron que sus apellidos fueran omitidos.

* Agradecemos a nuestro lector Nixon Andrés Torres por sugerir el tema.

NATALIA SILVA

Redacción Bogotá@NataliaSilvaCabrera