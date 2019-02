Aprender historia es posible en bicicleta

Desde hace diez meses, Andrés López, un joven de 27 años, tomó la decisión de crear un colectivo que, además de promover las buenas prácticas para montar bicicleta, recorriera los municipios de Cundinamarca para aprender historia.

Tiempo después de estar haciendo estos recorridos, López se dio cuenta de que era importante apostarle a la conservación del medioambiente. Ahora, el colectivo El Dorado Biker es una apuesta alternativa y cultural que quiere demostrar que montar en cicla es más que pedalear.



“Yo me cansé de montar en bus hace muchos años y, desde entonces, me he movido en bici por la ciudad. Empecé a salir a rodar, pero sentía que hacía falta algo. Me apasioné por el tema de los colectivos y decidí crear uno. Ahí nació El Dorado Biker, un colectivo de Bosa para Cundinamarca”. Andrés, emocionado por su proyecto, cuenta además que en marzo el grupo, del que forman parte ocho personas, cumple un año.



El nombre –asegura su creador– surge como una manera de recordarles a las personas “que es necesario tener siempre en cuenta cuáles son nuestras raíces. En Bosa, vivo cerca de un cabildo indígena y eso me inspiró a que tuviera un significado más profundo”.

Con el objetivo claro, este grupo empezó a salir a municipios cercanos a Bogotá. En los recorridos, quienes lideran les dan instrucciones a los ciclistas de cómo se debe transitar por vías nacionales y qué comportamientos se deben tener. Además, estos jóvenes empezaron a instruirse sobre la historia de los lugares a los que iban y el grupo creció. Ahora asisten entre 20 y 25 ciclistas.



“Una vez quisimos ir a un páramo, pero nos pusieron muchos problemas en Parques Naturales porque era un grupo de casi 100 personas. Nos dijeron que para poder entrar debíamos hacer algo que contribuyera con ese ecosistema. De ahí nació la iniciativa ‘La basura viaja contigo’. Ese es otro aporte como colectivo”, asegura López.



Con bolsas negras en la mano, quienes salen a montar bici, a donde llegan, recogen la basura. No importa si es de ellos o si alguien más la dejó en el lugar. Lo importante es que quede limpio.



Este parche también ha hecho rutas por el país. Medellín, La Guajira y un tour por Boyacá son algunos destinos que han visitado.

Ellos son algunos de los jóvenes que están liderando esta apuesta cultural. Foto: El Dorado Biker

“En uno de los viajes, un señor que iba en un carro puso las estacionarias y nos acompañó un buen trayecto. Cuando llegamos a una estación de servicio nos dijo que se quitaba el sombrero, que era una ruta pesada. Nos gastó algo de tomar y se fue. Hay personas muy buena gente que uno encuentra en el camino”, dice Andrés para terminar.



Quienes quieran asistir a alguno de los recorridos con El Dorado Biker deben estar pendientes de las redes sociales, pues en estas anuncian las fechas, los puntos de encuentro y actividades en general sobre el tema bici.



Reciben personas mayores de 13 años que tengan bicicleta, elementos de protección y ganas de aprender. Recomiendan, antes de ir a un recorrido, hacer un entrenamiento previo.

BOGOTÁ

Natalia Silva

Twitter:@NataliaSilvaCab