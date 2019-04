‘Frenar TM por la 7.ª afectaría todos los proyectos de movilidad’

Después del debate surgido tras la solicitud de la Procuraduría de suspender la adjudicación de la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª –la cual fue acatada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)– y de la decisión de un juez que también pidió suspender el proceso, el interrogante que surge ahora es cuál será el futuro de la troncal y lo que implica su eventual parálisis.

EL TIEMPO les hizo seis preguntas claves a expertos para establecer las consecuencias que tendría no construir este proyecto en el que el Distrito ha trabajado en los últimos tres años y cuya adjudicación estaba prevista para el 2 de mayo.



Los expertos que participaron son: Édder Velandia, docente de movilidad sostenible de la Universidad de la Salle; Mauricio Rico, director de Corposéptima; Luis Ángel Guzmán, director del Grupo Sur de la Universidad de los Andes; Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá, Cómo Vamos; Luis Guillermo Dávila, abogado de la Universidad Javeriana y experto en contratación estatal.

Hay que tener en cuenta que entre los argumentos que expuso el Ministerio Público para pedir la suspensión de la adjudicación, sobresale que no hay claridad en la armonización entre el plan parcial El Predegral y el proyecto de la 7.ª; por su parte, el juez emitió el fallo basado en una acción popular en la cual señalan que la construcción del puente vehicular en la calle 85 con 7.ª afectaría a los residentes del edificio Altos de la Cabrera.



Sobre lo primero, el IDU explico que sí hubo armonización entre los dos proyectos y hará unas mesas de trabajo en las que espera demostrarlo; aunque no se comprometió con una fecha específica, espera que se demore varios días. Es importante recordar que esta solicitud de suspensión hace referencia a un aspecto urbanístico relacionado con las obras (cargas urbanísticas) a cargo del plan parcial El Pedregal, el cual es construido por privados y está ubicado en solo uno de los ocho tramos que tiene el proyecto de la troncal 7.ª.



En lo que tiene que ver con la decisión del juez, el Distrito aseguró que ya se había evaluado por el IDU, durante los estudios y diseños de la obra, y quedó claro que no existe ninguna violación de alguna norma urbanística por el puente que se ha proyectado en el sector y que, por el contrario, la edificación fue levantada en una zona de alto tráfico.

Entre los argumentos con los que el IDU defiende el proyecto, que tiene una inversión de 2,4 billones de pesos, se menciona que por esta vía se movilizan hoy cerca de 18.000 pasajeros por hora sentido en 800 buses, y con la troncal serán 150 buses para movilizar 24.000 pasajeros hora sentido, es decir, 5,3 veces menos buses mueven casi el doble de viajeros.



El tiempo de recorrido es hoy de dos horas, y con la obra pasará a 50 minutos, lo que significa calidad de vida. A esto se suma que con esta troncal se logrará reducir un 14 por ciento la demanda de la troncal Caracas, que hoy está sobrecargada.

Las preguntas

1. ¿Qué perdería la ciudad si se cae TM por 7.ª?



2. ¿Hay unos recursos ya listos; si no se hace esta obra, qué pasaría con los $ 2,4 billones aprobados por el Concejo para la obra?



3. ¿Los oferentes que presentaron sus propuestas podrían demandar al Distrito y al IDU por no hacer el proyecto?



4. ¿El Distrito y el IDU perderían credibilidad?



5. ¿El frenar TM en la 7.ª afectaría los demás proyectos (metro, troncal 68 y Ciudad de Cali)?



6. Un estudio de la Nacional y proyecciones de TransMilenio señalan que con esta troncal se beneficiarían en los tiempos de viajes las personas de menores recursos. ¿Perderían ellos con la parálisis de la adjudicación?

Luis Ángel Guzmán, director del Grupo Sur de la Universidad de los Andes

1. Se perderían dinero, tiempo y esfuerzos de toda la estructuración del proyecto y se atrasaría quién sabe cuántos años la implementación de una solución en este corredor.



2. No tengo muy claro qué pasaría con esa plata.



3. Aunque no soy abogado, puede que exista el riesgo de demanda.



4. No solamente ellos, sino toda la ciudad. El problema que tenemos ahora es que cualquiera tumba los proyectos por cualquier cosa; es un problema muy grande para la ciudad.



5. No necesariamente, pero el sistema de transporte público sí pierde mucho en conectividad.



6. No necesariamente tiene que ser TransMilenio. Cualquier solución de transporte (sin importar la tecnología) tendría los mismos efectos.

Ómar Orostegui, director de Bogotá,Cómo Vamos

1. Perdería la oportunidad de continuar apostándole por mejorar el transporte público en un corredor estratégico.



2. Básicamente, no se solicitaría el préstamo para financiar esa obra, que en caso de que se decida realizar más adelante, podría costar mucho más que el valor actual y tal vez no se cuente con la capacidad de endeudamiento que hoy tiene Bogotá.



3. No tengo información al respecto.



4. Es un efecto no deseado que podría tener implicaciones en otras obras de infraestructura en la ciudad.



5. Bastante, porque afecta el intercambio de pasajeros entre un sistema y otro. En ambos casos se planeó la operación de TM 7.ª como un determinante para la demanda de pasajeros del metro y viceversa.



6. Perdería la ciudad en general, pues este corredor es estratégico; por allí converge gran parte de la movilidad de los bogotanos por motivos laborales o académicos.

Édder Velandía, docente de la Universidad de la Salle

1. La ciudad necesita una planeación de largo plazo, un plan de movilidad sostenible urbano y regional, sin importar colores de partidos e intereses particulares; se necesita decisión política para hacer las cosas porque mientras hay debates, la población sigue con sus necesidades insatisfechas.



2. Confío que la obra siga su curso.



3. Si no se adjudica, no hay riesgos.



4. El IDU es una institución que durante mucho tiempo ha tenido fallas que le han hecho perder credibilidad, y estas son las grandes obras de infraestructura que dejará esta administración, siendo un reto que será juzgado no ahora, sino durante la obra y su uso.



5. El poner en marcha este proyecto no solo ayuda a la operación de TM, se debe conectar con la 10.ª y, por las calles 100, 72 y 170, a las otras troncales.



6. El tiempo se agota y el gran perdedor, como siempre, es la comunidad con menos ingresos.

Mauricio Rico, director de Corposéptima

1. Frenar este, y cualquier otro proyecto similar, pone en riesgo el futuro de la ciudad, aleja a los ciudadanos de contar con una ciudad inclusiva y con acceso a sistemas de transporte que mejoren la calidad de vida.



2. No opino sobre este punto.



3. No opino sobre este punto.



4. Los que pierden credibilidad son los ciudadanos que entorpecen el tema para proteger sus intereses privados (aquí está primando la defensa del interés particular sobre el general).



5. Sí, desde la visión del sistema completo; es como quitarle una pata a la mesa: queda coja e inservible. Además, alienta a los vecinos de la 68 y Ciudad de Cali a oponerse a esas troncales.



6. Los que más pierden son los ciudadanos a quienes dejamos sin un sistema eficiente de transporte, prolongando su exclusión y segregación del sistema de transporte masivo.

Beatriz Elena Arbeláez, secretaria de Hacienda

Sobre la segunda pregunta, la secretaria de Hacienda dijo que “el cupo de endeudamiento es global y no está destinado a ningún proyecto en específico y la Alcaldía podría determinar la reasignación a otros proyectos del Plan de Desarrollo cuya ejecución sea factible. El saldo no utilizado al final de esta administración podría destinarse a la financiación del nuevo Plan de Desarrollo”.

Luis Guillermo Dávila, experto en contratación

Dávila, abogado y profesor de la Universidad Javeriana y experto en contratación estatal, dijo sobre la tercera pregunta que “podrían demandar, pero no es usual, pues por más que hayan gastado, firmas tan importantes no se ponen en pleitos que por su cuantía son pequeños y no es significativo lo que obtendrían. Y participar no significa que vayan a ganar, pues jurídicamente es factible que un proceso no concluya con adjudicación”.



