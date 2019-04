Escolta que recibió coscorrón de Vargas Lleras se lanza al Concejo

En su cuenta de twitter, Ariel Ahumada, el escolta recordado porque recibió un coscorrón parte del entonces vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, en diciembre del 2016, anunció que se lanzará a la política para buscar una curul para el Concejo de Bogotá.

El exintendente de la Policía, en su red social manifestó que luego del incidente del coscorrón "durante dos años se mantuvo callado por respeto a la institución de la cual hice parte hasta hace unos pocos días. Hoy, he decidido volver a hablar, pero no como un acto de revancha porque esta historia ya no se trata de Germán Vargas Lleras. Esta historia se trata de mí y de todas las personas que algún día hemos sido víctimas de abuso del poder", aseguró Ahumada.

Después de dos años de silencio decidí renunciar a la Policía para hablar de lo que viví después del “coscorrón” de @German_Vargas. Hablemos de abuso de poder y cambiemos la cultura donde alguien por su apellido, su billetera, o su cargo, se siente con derecho a maltratar al otro pic.twitter.com/IV1LoM3bEU — Ariel Ahumada 👟 (@SoyArielAhumada) 22 de abril de 2019

Su candidatura la respalda el Movimiento Activista. En un video señala que "el coscorrón fue lo de menos, lo duro fue lo que siguió después, burlas, maltratos e intentos de apagar mi voz".

El video en el que se vio a Germán Vargas Lleras golpeando, primero con una sombrilla y luego con un coscorrón al escolta, se registró cuando el entonces vicepresidente caminaba por las calles de Ciénaga de Oro, Córdoba, hasta donde se desplazó para firmar un contrato por 9.757 millones de pesos para la construcción de 300 viviendas gratis en la urbanización Villa Sultana.



Vargas Lleras, días después del incidente se disculpó. "Yo reconozco que la tarea de ustedes es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es que eso sea incompatible con respetar a la ciudadanía. No agredirla. Cuando la gente concurre a estos eventos lo hace llena de ilusión, con un gran afecto. Y, le repito, más que mis disculpas y le quiero insistir a usted y a todos los esquemas de seguridad es que sean más respetuosos con la ciudadanía porque una y otra nunca podrán ser incompatibles".



Redacción Bogotá

@CeronBastidas