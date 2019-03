‘Entregaremos una ETB con clientes, servicios y sostenible’

Utilizando como símil una cebolla cabezona que se va desgajando, el presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Jorge Castellanos Rueda, explica que los resultados de las utilidades de la telefónica, presentados el viernes pasado en la asamblea general de accionistas, son solo la parte externa, es decir, lo visible.



Detrás de todo, advierte, hay unas capas intermedias y más profundas, como tener un gobierno corporativo, que llevan a estos primeros resultados.

Cuenta, como contexto, que cuando llegaron, en el 2016, se encontraron con una ETB en una difícil situación financiera y operativa, aunque reconoce que había fortalezas como la fibra óptica.



Antes habían comprado de todo, desde televisión, móviles y empresas satelitales hasta una compañía en Cúcuta. Todo eso sin explotar.



La meta que se habían propuesto para el 2015 era tener 909.000 clientes en fibra óptica, pero solo recibieron 108.000.



Dijo que le dieron una vuelta extraordinaria a la compañía.

¿Qué significa tener, después de cuatro años, 42.000 millones de pesos en utilidades?

​

Una satisfacción profunda, porque llegaron más y más rápido de lo que lo esperábamos. Nosotros recibimos una compañía con una situación difícil, aunque con unas fortalezas que no las explotaban. La situación financiera era difícil.



¿Cómo logran esos resultados si la ETB estuvo a punto de ser vendida?



Sobre la base de una mejora estructural de la compañía, de acuerdo con los tres ejes que definimos, que resumen toda la labor de la compañía y permiten a la gente enfocarse para donde vamos: eficiencia, ventas y servicio. Fue una combinación de austeridad con efectividad, todo un esfuerzo comercial por traer clientes, mejorar las operaciones y llevar bien las cuentas.



¿Se ha valorizado la empresa?



Sí.



¿Y cuánto vale en acciones?



Nuestra acción no refleja el verdadero valor.



¿Qué mensaje les envía a los accionistas, a los ciudadanos?



Que por primera vez en muchos años, la ETB es sostenible, por primera vez tenemos una tendencia a agregar valor en todos los indicadores, permanente. Que venimos a competir, estamos revelando nuestras fortalezas porque eso hace que nos pongan la vara más alta, y vamos a competir como no lo habíamos hecho antes.

Los inversionistas tienen que pedirnos rendición de cuentas, estar dispuestos a discutir lo que sea FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo saltar esa vara?



Primero que todo, seguir manteniendo el buen gobierno, eso es manejar bien la empresa. Tener el mejor objetivo, el mejor interés de la empresa como lineamiento para darle valor. Esa es la esencia del buen gobierno. En segundo lugar, tener órganos de gobierno como una junta directiva profesional, bien entrenada en lo que hace. Yo tengo una mezcla de empleados del Distrito y gerentes de primerísima línea del sector privado. Ellos Tienen que orientarnos, exigirnos, controlarnos. Los inversionistas tienen que pedirnos rendición de cuentas, estar dispuestos a discutir lo que sea. Tenemos que tener planes de largo plazo.



¿Y qué propone en este sentido para el futuro de la empresa?



Sentémonos entre los que estamos o los que estarán, o los que aspiran a estar, y discutamos para dónde debe ir esta empresa. Nosotros hemos tomado una dirección que es nuestra interpretación y lo que digo que lo que más vale de la ETB es la fibra óptica. Otra persona podría decir que son los móviles, y ese es el valor de la empresa... Esas son las discusiones de estrategia. Otras compañías siguieron el camino de los móviles. A eso es lo que llamo plan estratégico. Tenemos que tener el mejor interés de nuestros grupos, de los dueños, de los empleados, de los clientes y de la ciudad.



¿Y cómo evitar riesgos?



Tenemos que tener mecanismos que impidan que se cometan o se hagan cosas muy imprudentes. La ETB no tenía futuro, la caja estaba colapsando. Nosotros la entregamos con caja, clientes creciendo, productos cada vez más afinados y con servicio. Son 10 años de cambio. Servicio debería ser la prioridad número uno, esa es nuestra arma secreta.



Si fuera el dueño, ¿la vendería?



Yo creo en este negocio y creo que puede generar valor.



¿Qué va a pasar con la ETB cuando llegue el próximo ‘dueño’?



Este dueño trató de venderla (una decisión judicial tumbó el artículo en el Plan de Desarrollo que autorizaba la enajenación). Lo que tenemos que hacer es tener una compañía tan sólida como sea posible. Nuestra obligación es contar las capas más sencillas de entender y, al final, alguien tiene que decidir cuál es el norte.



¿Cuántos clientes tiene la ETB en fibra óptica?



A principios de 2016 teníamos 108.000 y hoy en día son 338.000. En televisión pasamos de 56.000 a 124.000; en móviles, de 390.000 a 486.000. Lo más importante de eso es que estamos vendiendo agresivamente. Tenemos los mejores productos, particularmente en fibra óptica, y hemos logrado vender a un ritmo que es muy difícil en una industria muy competida. Salir uno con un nuevo producto y llevarlo en tres años a tener tres veces el número de clientes no es fácil. Nuestros competidores no son mancos.



¿Qué van a hacer con esas utilidades y a qué mercado le van a apuntar en Bogotá?



El 80 por ciento de Bogotá está entre los estratos 2 y 4. Somos una compañía masiva, y ese es nuestro mercado. Ahí vamos a estar. Allí, hoy estamos con cobre, que es tecnología vieja, y les vamos a ofrecer la mejor fibra óptica a precios competitivos. Los únicos que tenemos fibra óptica masiva somos nosotros, la ETB, aunque los competidores ya están comenzando a instalarla.



HUGO PARRA

Redactor Bogotá

hugpar@eltiempo.com

En Twitter: @hugoparragomez​