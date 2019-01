Enterrar la maraña de cables costaría lo de dos troncales de TM

Uno de los puntos propuestos por el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es que el 60 por ciento de las redes de cableado aéreo estén bajo tierra en un plazo máximo de 12 años. Este documento será presentado en los próximos meses al Concejo de la ciudad para su aprobación.

Según datos de Planeación Distrital, en la ciudad hay unos 6.000 kilometros de red vía. EL TIEMPO consultó a Enel-Codensa sobre el valor aproximado que tendría soterrar esto, y señalaron que, según estudios que están realizando, la inversión es cercana a los 4 billones de pesos.



Este valor es igual al que tendría construir dos veces la troncal de TransMilenio de la carrera 68. Sobre quién asumiría el costo de soterrar los cables, Codensa aseguró que actualmente ellos lo hacen, pero esta inversión luego será cobrada a los usuarios, previa autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Eduardo Nates, director de vías y servicios públicos de la Secretaría Distrital de Planeación, manifestó que “cuando el Distrito intervenga vías o haya proyectos de urbanismo que generen nuevos corredores, se tiene que subterranizar obligatoriamente todo el cableado”.



En este caso se contemplan proyectos como el metro, la troncal de TransMilenio de la carrera 7.ª, carera 68, avenida Ciudad de Cali y las nuevas vías, como la Tintal-Alsacia-Constitución o como la avenida Bosa, que entregó hace unos meses esta administración.



El funcionario agrega que todas las redes de los telemáticos (cableoperadores) también deben estar soterradas, y la tarifa que estos cobran a los usuarios incluye esa operación.

La maraña de cables se puede ver en gran medida en los postes esquineros de barrios populares de la ciudad. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Hay que tener en cuenta que Condesa es la dueña de gran parte de los postes existentes en la ciudad, y las empresas de telecomunicaciones le pagan un alquiler por el préstamo de esta infraestructura.



Sobre cómo se haría el soterramiento, Nates explicó que van a existir unos ductos especiales para energía y otros para los telemáticos.



En cuanto a los cables de alta tensión, el director manifestó que estos van aéreos, porque para ellos la tarifa no cubre el valor de soterramiento. “Enterrar un cable de alta tensión es supremamente costoso, y no lo puede asumir ni el Distrito ni la empresa, pero esos solo van sobre cierto tipo de vías principales o arteriales, mas no por las intermedias o las barriales” describe.



Para Ricardo Montezuma, experto en urbanismo, estos cables aéreos hacen que el paisaje bogotano se deteriore. “El único reto que veo es el costo que tiene esta subterranización, que es exorbitante”. También criticó a los operadores de cable, que han hecho y desecho en la ciudad colgando este tipo de elementos. “Incluso, hay cables de tecnología que hoy no existe en la ciudad, pero que están ahí; en otros casos se ven cables enrollados en las esquinas”, detalló el experto.



JOHN CERÓN

EL TIEMPO

Twitter: @CeronBastidas