‘La misión en estos momentos es ver la ciudad a largo plazo’

Una vez más, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tuvo la oportunidad de contarles a unos mil habitantes en qué van importantes obras que son vitales para el desarrollo de la ciudad. Esta vez en el marco de un evento realizado por ProBogotá al cual fueron invitados a varios funcionarios del Distrito, expertos internacionales de diferentes temas y los ciudadanos para que escucharan las problemáticas que aquejan a las 20 localidades.



Empoderado en el micrófono, les explicó con detalle que en septiembre y octubre van a ser adjudicados algunos proyectos, como el metro elevado, y que se van a dejar contratadas dos troncales que ayudarán a la movilidad en el marco del proyecto metro.

Dijo con seguridad que la primera será la avenida Ciudad de Cali en el tramo sur y que la segunda será la troncal de la 68, que irá desde la autopista Sur hasta la calle 100 con carrera 7.ª (costarán 4,6 billones de pesos).

Luego agregó que otra obra que está en licitación es la troncal de la 7.ª, que se unirá con la carrera 10.ª y tendrá un valor de 2,3 billones de pesos.



Por otro lado, más de mil habitantes atendieron el llamado y tampoco tuvieron pelos en la lengua para decirles a los expertos lo que ellos pensaban de la ciudad. Incluso, por medio de sus celulares, pudieron referirse a las problemáticas de sus barrios, mientras que otros opinaron sobre la socialización.



“Nos informaron cómo está progresando y qué se está haciendo en la ciudad con nuestros recursos. Sentimos desconfianza por la corrupción, pero necesitamos que lo que prometan lo cumplan”, dijo Javid Cárdenas, de la localidad de Santa Fe.



Por su parte, Sebastián Castañeda, un joven de 20 años que también hacía parte del foro, señaló que el Distrito tiene buenas obras deportivas, pero no a todos les gusta el fútbol, y le recomendaría a la Administración que pensara en los jóvenes.



“Le pido al alcalde que tenga en cuenta para el futuro: en las calles hay problemáticas de inseguridad y drogadicción”, puntualizó Sebastián, quien vive en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Los estratos cuatro, cinco y seis pagan impuestos muy altos y no usan ningún servicio de la ciudad; esos recursos son invertidos en sectores más necesitados. FACEBOOK

TWITTER

Todos hicieron una llamado a las administraciones siguientes para que respeten los proyectos que ya se han dejado acordados en las anteriores alcaldías.



Luego de escuchar con atención los requerimientos de los asistentes, el presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, dijo que “la misión en este momento es ver a largo plazo. No puede pasar que cada vez que haya cambios en la administración se comience todo de cero”. Añadió que la ciudad puede avanzar positivamente si se cumplen los planes de los anteriores mandatos.



Asimismo, el alcalde Enrique Peñalosa precisó que en un periodo de cuatro años no se hace una ciudad. Dijo que las obras de los megaproyectos acordados se iniciarán en 2020.



“Son 45 billones de pesos en contratación, y la mayoría de trabajos se van a hacer comenzando el 2020; nunca en la historia se hicieron tantos diseños de obras”, precisó.



El mandatario local dijo que una ciudad adecuada debe tener igualdad entre los ciudadanos. “Si alguien se siente excluido, es un obstáculo para no ser feliz. Buscamos una ciudad que propicie felicidad desde la atención a la primera infancia, atención en salud, la creación de colegios y la seguridad, entre otros”.

Peñalosa también se refirió a que en Bogotá puede haber diferentes tipos de igualdad; uno de ellos es la redistribución de ingresos en los diferentes niveles económicos de la capital del país. “Los estratos cuatro, cinco y seis pagan impuestos muy altos y no usan ningún servicio de la ciudad: ni la educación ni salud pública; esos recursos se reinvierten en los sectores más necesitados”.



En el encuentro hicieron presencia expertos en movilidad de la talla del chileno Juan Carlos Muñoz, quien dijo: “Bogotá tiene fortalezas en la extensión de la red de ciclovías, es una de las ciudades que más se mueven en bicicleta”, mencionó el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de Chile.



Además, sostuvo que TransMilenio ha mostrado ser un transporte público capaz de desplazar a miles de personas, pero que tiene un problema de congestión. “Es necesario expandir la capacidad de transporte masivo, ya sea con nuevos corredores de buses, el metro o propender a ser más sostenibles caminando o usando la bicicleta”, añadió.



BOGOTÁ