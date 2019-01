En pelea jurídica terminó la obra del parque Japón

El parque Japón, un pequeño terreno verde ubicado a unas seis cuadras del Virrey, fue donado por la embajada del país asiático hace casi 50 años. Pero, hace un año, el escenario se convirtió en un espacio de disputas por la intervención que planteó hacer el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El Japón está ubicado en la carrera 11 entre calles 86A y 87, en el exclusivo sector de La Cabrera –norte de Bogotá–. No ocupa más de una cuadra, pues de oriente a occidente tiene cerca de 70 metros, y de norte a sur, unos 80 metros. Es pequeño, si se compara con el Virrey, que de oriente a occidente tiene unos 600 metros.



El Japón tiene senderos y bancas, y para los residentes de la zona es un calmado pulmón del norte usado para la llamada ‘recreación pasiva’ (caminatas). Hasta hace dos semanas contaba con 98 árboles de 33 especies diferentes, pero el 17 de enero de este año, seis árboles fueron talados (el viernes pasado se trasladaron tres dentro del mismo parque), y hoy está en medio de una pelea jurídica para cambiarle su uso de escenario pasivo a recreación activa.



El proceso comenzó en octubre del 2017, cuando el IDRD firmó el contrato de consultoría n.° 3061 con la Crea Arquitectos S. A. S. para los estudios de ingeniería y arquitectura para la adecuación del parque. Su justificación era que este escenario estaba deteriorado y su uso debía optimizarse. Para ello propusieron instalar nueva iluminación, gimnasio al aire libre, una cancha sintética, lo que causó revuelo en la comunidad (ver nota anexa).



A los residentes les informaron en marzo de 2018, y los citaron a 11 encuentros durante el año, todos documentados en las actas que tiene en su poder la entidad. Además, cuentan con un acuerdo ciudadano que fue firmado por 260 personas que apoyan la remodelación del parque.

Por eso suscribió el contrato de obra n.° 3831 con el consorcio Titanium y, el 28 de diciembre, la Secretaría de Ambiente otorgó el permiso de tala de 33 árboles y el traslado de seis, a través de la resolución 4329.



Sin embargo, este ha sido un proceso con muchos traspiés, pues no lograron conciliar con la comunidad que vive en La Cabrera. María Clara Mejía señaló que no se pusieron de acuerdo con el instituto sobre el diseño.



“Les pedimos que se fortaleciera la plantación, que se demarcaran los senderos de los bordes; mejorar el mobiliario, que estaba abandonado por el Distrito, y en eso coincidimos. Este parque está cerca del Virrey y hace parte de la cuenca de la quebrada Chicó, donde hay decenas de aves. Es riqueza ecológica”, indicó.



Argumentó que asistieron a las reuniones, pero no estuvieron de acuerdo con la cancha. “Se ha llevado la discusión a un nivel de generar odio, diciendo que los vecinos no queremos que los obreros jueguen. Nosotros no prohibimos la entrada de nadie porque el parque es público, pero sugerimos mantener su vocación ambiental”, relató.



Los desentendimientos entre la comunidad y el Distrito llevaron a que, por ejemplo, la Administración anticipara la tala de seis árboles para el 17 de enero, con el apoyo del Esmad. Esta situación generó el malestar entre la comunidad y quebró la delicada relación.



Por eso pidieron acompañamiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la cual ordenó suspender cualquier intervención sobre los árboles hasta que Ambiente sustente técnicamente su decisión.



Además, tres vecinos instauraron una acción popular para pedir medidas cautelares de urgencia, ante el Juzgado 45 administrativo del circuito de Bogotá. La petición fue aceptada. El viernes, día en que se conoció el fallo, los residentes invadieron el espacio que está cercado para reclamar por el traslado de un árbol, pese a la orden impartida por el juez de suspender la intervención. Fuentes del Distrito dijeron que el traslado estaba en marcha cuando salió la orden del juez y era imperioso terminar el proceso para evitar el daño de los árboles.

Esto dice el fallo del juzgado

El Juzgado 45 administrativo del Circuito de Bogotá admitió una acción popular de los vecinos que buscan que el parque Japón no sea intervenido.



Mientras hay un fallo de fondo, el juzgado aceptó la petición de los demandantes de suspender acciones “como talas, trasplantes o poda” de los árboles, y ordenó una inspección judicial que se realizará el 7 de febrero a las 10 de la mañana con la presencia de todos los implicados en el pleito.



Después de la inspección, las entidades del Distrito tendrán diez días para presentar un informe técnico conjunto con todos los datos de la intervención, el destino de los árboles y el impacto de las obras.

Razones de ambas partes

Lo que dicen los vecinos



- Asistieron a las 11 reuniones, pero quienes se oponían no firmaron el acuerdo.



- El parque tiene vocación ambiental, de recreación pasiva. Sí se debe intervenir, pero conservar su uso.



- El parque es usado para meditación, descanso y caminata. Una actividad como el fútbol tiene impacto sobre la fauna, variable que no se analizó. Se podría intervenir para impulsar el avistamiento de aves.



- En vez de talar, se debió aumentar el número de árboles.



Lo que dice el IDRD



- Sí hubo socialización. Se hizo en 11 reuniones y se finalizó con un acuerdo ciudadano de 260 firmas.



- La intervención busca revitalizar un espacio deteriorado, en desuso, y beneficiará a 10.000 bogotanos.



- La cancha de fútbol pública más cercana desde ese punto queda a tres kilómetros. El parque tiene 5.288 metros cuadrados y se aumentarán 673,5. Se conservan las zonas verdes.



- Solo se talarán 6 de los 98 árboles, y se reponen 10.



MICHAEL CRUZ ROA

EL TIEMPO

Escríbame a: miccru@eltiempo.com

Twitter: @M_CruzRoa