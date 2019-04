En Londres arrancó cobro a carros por contaminar el aire

Desde esta semana, los habitantes del centro de Londres van a respirar un aire de mejor calidad. Gracias a la puesta en funcionamiento de un cobro por contaminación, se espera que en esa zona de la capital británica, la polución por vehículos se reduzca en un 45 por ciento durante los próximos dos años.

Revolucionario. Necesario. Así lo ha calificado la mayor parte de la ciudadanía, aunque algunos comerciantes han dicho que les resulta preocupante.



Revolucionario, sin duda, pues es la primera gran capital que empezará a cobrarles a los que más ensucian el aire. Aunque París y Madrid han restringido la circulación de vehículos diésel por varias partes de sus centros urbanos, Londres toma hasta ahora la vanguardia frente al tema. Viene a cuento recordar que en esa urbe británica se cobra por congestionar el tráfico, desde el 2013, y la instalación de esta medida también fue pionera en su momento (Singapur siguió el ejemplo).

The ultra low emission zone (Ulez) o zona de ultrabaja emisión, se llama el nuevo cobro, le cual se les aplicará a unos 40.000 automotores cada día, los más contaminantes: 12,5 libras esterlinas diarias (unos 51.000 pesos) pagarán los carros pequeños, mientras que los tractocamiones deberán pagar hasta 100 libras.



La tarifa se aplica de lunes a domingo, las 24 horas, y las motos también serán regidas por el tributo; entre más viejas, menos chances de evitarlo. El estándar es alto: algunos automotores con modelo del 2015 tendrán que pagar.



Todo aquel que sea sorprendido dentro del perímetro inicial de cobro, sin haber pagado, recibirá una multa de 160 libras, unos 651.000 pesos. Para el año 2021, la Alcaldía de Londres espera que la medida cobije todo el territorio urbano, lo que, esperan, acelerará la transición hacia los vehículos eléctricos. Además, aspiran a alcanzar el índice ideal de calidad del aire en el 2025.

A propósito de transiciones y automotores eficientes en su combustión, el gobierno de Londres señaló que en un estudio previo hallaron que el 60 por ciento de los vehículos matriculados no tendrán que pagar.



No obstante las mejoras ambientales proyectadas, el gremio de los comerciantes ha expresado su inconformismo con la medida, la cual han calificado de injusta. Entre sus mayores reparos apuntan que los costos operativos de sus negocios y empresas se verán afectados con la nueva imposición. Los transportadores se sumaron a las críticas, aduciendo que su derecho al trabajo será vulnerado y sus rentas acabarán empobrecidas.



Pero el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, respondió que lo primero es limpiar el aire tóxico que hoy respiran los londinenses, y que el Ulez es un avance en ese propósito.



“La mala calidad del aire está incrementando en la población el riesgo de ataque cardiaco, de afectaciones pulmonares y de asma. Todos los niños de la ciudad están respirando a diario en un ambiente lleno de polución, afectando su crecimiento”, advirtió Transport for London (TL, oficina de transporte de Londres).



“Casi la mitad de las emisiones dañinas las generan las fuentes móviles, siendo estas las que más cerca están de los ciudadanos”, agregaron.



Para saber si un automotor debe cancelar el cargo, TL habilitó un aplicativo en su página web; ahí, con número de placa y país en donde aparece matriculado (Unión Europea), se indica si lo cobija o no el cobro. Incluso se puede pagar de manera digital.

ELIPE MOTOA FRANCO

@felipemotoa

Con aportes de BBC