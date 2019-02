En 56 segundos lo golpean, lo amenazan con puñal y le roban la bici

Los 56 segundos más eternos para Andrés Ortiz tuvieron lugar en horas de la mañana del pasado domingo, 2 de febrero, a la altura de la calle 116 con carrera 11: iba en su bicicleta por la ciclorruta, cuando fue víctima de los ladrones.



Su propósito de encontrarse con un grupo de amigos para ir al Alto de Patios y al vecino municipio de La Calera, recorrido predilecto por los ciclistas capitalinos los fines de semana, terminó en un asalto.

Fue abordado por cuatro delincuentes, que lo tiraron abruptamente al piso, lo golpearon en repetidas oportunidades y lo amenazaron con arma blanca.



“Me ponen una rodilla en el cuello, me intimidan con cuchillos, tratando de buscar el resto de pertenencias como el celular, la billetera. Afortunadamente, las tenía bien guardadas y no pudieron llevarse nada más”, relata Andrés.



El asalto al deportista duró 56 segundos, como se observa en un video obtenido por Citynoticias, y muestra a varios delincuentes que se bajan de un Chevrolet Optra, pasan la avenida y, al ver al joven, actúan como una jauría de lobos hambrientos: se le lanzan a su presa, desesperados, para quitarle la bicicleta.



Luego, uno corre en sentido contrario a la vía, mientras los otros tres cómplices cruzan como si nada. Llegan nuevamente al carro, que permaneció parqueado al mismo tiempo del atraco, se suben y huyen.



Andrés interpuso la denuncia y subió en redes sociales el caso, con el fin de ponerlo en conocimiento de otras personas, para que estén prevenidos. En el sitio del atraco, varios deportistas aseguraron que han sido también víctimas de esta banda organizada que delinque en el norte de Bogotá. Aseguran que los ladrones conocen fácilmente las bicicletas de alta gama, como la que se le llevaron a Andrés.



“Cuando yo empecé a gritar, varios celadores de la cuadra se dieron cuenta, activaron las alarmas de un edificio, entonces los tipos se pararon, se montaron a un carro y se fueron, ahí quedé yo”, cuenta Andrés, quien luego de levantarse del asfalto de la ciclorruta, observó cómo otro de los delincuentes huía con su bicicleta, lo que le llamó la atención fue que todos estaban vestidos de sudaderas. "No querían levantar sospechas", asegura.



Afortunadamente, Andrés no fue herido, tan solo le quedaron algunas magulladuras producto de los golpes, pero lo que más le duele es no poder salir nuevamente a montar bicicleta, primero, porque se la robaron y, segundo, porque tiene miedo. “Es muy triste que en esta ciudad ni deporte se pueda hacer”, sentencia.



FREDY GUERRA

PERIODISTA CITYNOTICIAS