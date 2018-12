Así fue como este bogotano creó cuatro empresas en 25 años

¿Quedarse toda la vida como empleado o emprender? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Miguel Jiménez se decidió por la segunda opción hace 24 años y hoy tiene cuatro empresas, más 120 colaboradores y un crecimiento exponencial en Estados Unidos.

Después de haber trabajado en tres empresas, este ingeniero de sistemas empezó su propio negocio mientras trabajaba en Cafesalud. Los primeros años no fueron nada fáciles, de hecho, tiempo atrás había quebrado su primera empresa. Pero este segundo intento, sí salió.



En octubre de 1994 Miguel Jiménez empezó su empresa en el apartamento, él era el mensajero, cajero, administrador y negociador. Pero rápidamente Exsis comenzó a crecer y se trasladó a una oficina al norte de la ciudad.



Esta empresa tiene tres líneas de negocio. La primera es la fabricación de software a la medida y el desarrollo de aplicaciones.



ApSoft es una de estas. Su función es facilitarle el trabajo a los agrónomos, pues con esta pueden saber con precisión lo que necesita el terreno y les muestra cuáles químicos le hacen falta, o le sobran, a la tierra a través de mapas de calor.



Otra de las aplicaciones es Virtual Clinic, una plataforma encargada de la gestión interna de clínicas. Con esta los pacientes pueden agendar las citas médicas, los médicos pueden solicitar los agendamientos de una sala de quirófano, entre otras cosas. Es decir, relaciona al paciente con el médico y el cirujano.



Otra plataforma es Iddea, enfocada a la innovación en las empresas. En esta cada empleado tiene un avatar del mundo de Leonardo Da Vinci; la compañía lanza un reto de innovación y premian a las personas que vayan dando ideas.

Iddea motiva a los miembros de su organización a generar nuevas ideas, de acuerdo a los desafíos estratégicos a los que se enfrenta su compañía. Sustentada en la técnica de gamificación. Foto: Cortesía Exsis

Además, están trabajando en una plataforma para facilitarle a las aerolíneas las asignaciones de los pilotos a sus aviones. Exsis tiene negocios con empresas como Avianca, Seguros del Estado, AXA Colpatria, Tech Mahindra, entre otras.



Sin embargo, el CEO de Exsis dice que este negocio es muy riesgoso debido a la falta de ingenieros de sistemas en Colombia. El riesgo está en que los empleados se pueden ir en mitad del proyecto para otra empresa.



Debido a esto, desde el 2003 empezaron a exportar servicios, lo que se denomina como 'outsourcing' de ingeniería. “Nosotros los conseguimos (ingenieros de sistemas, programadores, analistas de negocios) por horas y trabajan desde acá remotamente para clientes en Estados Unidos y así no tengo riesgos en el proyecto, pues el responsable no soy yo sino el cliente”, explica Jiménez.



La tecnología cada día se está transformando y por ello Miguel creó una compañía dedicada a la realidad aumentada y al Internet de las cosas. Uno de sus proyectos está enfocado a los agrónomos donde ellos tienen una visualización real y en sitio del entorno utilizando realidad aumentada y así pueden monitorear las variables ambientales de una manera rápida y eficaz, a través de sensores agrícolas. Esta empresa está asociada con la universidad Sergio Arboleda.



Y si usted es un emprendedor como Miguel, asociarse con él es una opción real. “El modelo que ahora tenemos es tener socios, les decimos a las personas que nos traigna una idea y nosotros les ayudamos y les damos plata”, cuenta el empresario.

El modelo que ahora tenemos es tener socios, le decimos que nos traiga una idea y nosotros le ayudamos y le damos plata FACEBOOK

TWITTER

Desde hace tres años Exsis ha tenido un gran crecimiento y se ha convertido en una de las más grandes empresas de tecnología colombianas. Abrieron una oficina en Delaware, Estados Unidos, y planean abrir en Panamá. Además, este año ganaron el premio Pyme Gacela en la categoría Solución TIC. “Ganamos este premio por las aplicaciones, el crecimiento de la empresa en los últimos cinco años, la transformación digital y estamos trabajando en sectores abandonados como el agro”, explica.



En toda su travesía en el mundo empresarial Manuel ha identificado tres grandes inconvenientes. El primero es la falta de ingenieros. "La gente no quiere estudiar sistemas y hoy pueden ganar más que un médico. Yo he ido a colegios distritales a impulsar a que los chicos estudien tecnología”. Otra de las razones es que llegaron muchas empresas multinacionales tras la firma del proceso de paz, entre esas Amazon, y se están ‘robando’ a la gente buena; el último, es que el bilingüismo es muy bajo.



Hoy Exsis se está transformando y están adquiriendo conocimientos en nuevas tecnologías como blockchain, big data, Internet de las cosas e inteligencia artificial. “Si no nos transformamos y vendemos este tipo de tecnologías, desaparecemos”, cuenta Jiménez.



La pasión de Miguel por los temas agrícolas son evidentes. Por ello creó otras dos compañías: una de arándanos, que cultiva en la finca de su abuela en Chiquinquirá, y otra de venta de pescado, en Chaparral, Tolima, llamada ARISASE (las iniciales de los hombres de sus hijos). “No da plata, pero me divierto”, cuenta entre risas el empresario.



Hoy su hijo mayor trabaja a su lado y junto a él esperan seguir generando empleo y haciendo que haya cada vez más empresas colombianas que brinden servicios con una gran calidad.



LUISA MERCADO

ELTIEMPO.COM

#BdBogotá