De forma ilegal, una empresa iba a instalar antena en La Fragüita

En el barrio La Fragüita, localidad de Antonio Nariño, el pasado martes, residentes del sector se opusieron a que personal de una empresa de telecomunicaciones instalara una antena, en el parque Uruguay, según ellos porque el procedimiento debía hacerse en horas de la mañana y no a las 10:30 de la noche, hora en la que se presentó la situación.

Sin embargo, Eduardo Sildago, alcalde local, señaló que luego de la queja de los vecinos, “investigamos ante la Secretaria de Planeación, ente encargado de estudiar y entregar el permiso para este tipo de obras, si se había hecho alguna solicitud y no encontramos ningún permiso radicado. No obstante, la empresa ya había realizado una intervención en el parque y había construido una estructura que, al parecer, sería la base”, aseguró el mandatario.



Sildago señaló que, aunque no se conoce el nombre de la empresa, ya se puso el caso en manos de las autoridades de la zona y también se notificó a la Policía del sector para que no permita ningún tipo de intervención en espacio público hasta que no sean verificados los permisos correspondientes.



EL TIEMPO consultó con la Secretaría Distrital de Planeación y la entidad aseguró que para poder instalar una estructura de este tipo se debe realizar una solicitud ante la entidad, como lo indica el decreto 397 de 2017, donde se especifican todos los requisitos que se deben cumplir.

Eduardo Nates, director de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación, insistió en que “estos procesos constan de dos etapas. En la primera se evalúa el caso, se hace el estudio del lugar, se escucha a los vecinos del sector y si hay que hacer modificaciones, se notifica al solicitante. Cuando todo esté aprobado, lo segundo es dar el permiso”.



Añadió que cuando se va a realizar una intervención como estas, “la empresa que realizará las obras debe notificarle a cada uno de los vecinos del lugar, de forma escrita y también públicamente a la comunidad en general, la fecha en que iniciarán y el tiempo de duración, entre otras precisiones”.



Las autoridades se encuentran investigando y esperan notificar a la empresa para que responda por los hechos.

