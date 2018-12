Emprendimiento, una tendencia entre los administradores de empresas

El desarrollo de habilidades múltiples en los administradores de empresas es la nueva tendencia, puesto que junto con las habilidades emocionales cobran un alto valor al enfrentarse en roles de gerencia en la forma de vencer la inestabilidad laboral y el estrés laboral; así como potencializar el trabajo en equipo, entender la diversidad cultural, la equidad de género; saber el porqué de un aprendizaje permanente, y la forma de aprender a ser mejores personas cada día.



El trabajo gerencial se dirige hacia el desarrollo de habilidades, donde los administradores se convierten en piezas fundamentales de estos procesos, ya que entienden el contexto económico, social y cultural que los rodea, permitiendo que las organizaciones sean dirigidas con éxito.

Crear empresa sin olvidar el lado humano

Para Francia Helena Prieto, PhD en Ciencias de la Educación, los nuevos administradores de empresas egresan con diferentes mentalidades ya sea con el ánimo de dirigir empresas o de conformar las mismas. Aunque reconoce que crear compañía es una de las tantas tendencias que tiene actualmente la profesión, es necesario pensar que lo más importante es el desarrollo de habilidades emprendedoras, las cuales también están enfocadas al conocimiento gerencial.



Ese camino no es sencillo, ya que el desarrollo de esa clase de capacidades entre quienes optan por esa profesión incluye una visión proactiva a partir del conocimiento de los diferentes sectores de la economía, y del entorno en el cual se encuentran las empresas. Eso les permite gestionar procesos administrativos que facilitarán la transformación de las organizaciones y contribuirán al desarrollo de la cultura con un alto aporte en los cambios organizacionales que conducen al crecimiento organizacional y de las regiones.



“Las instituciones de educación superior deben girar el rumbo de la nave académica y detenerse en la parte sensible de las organizaciones, donde la gestión humana es el punto coyuntural. Una organización concebida bajo ese modelo tiene futuro, es el norte donde todos deben dirigirse, puesto que se convierte en el reino de las oportunidades, teniendo en cuenta que en las organizaciones conviven personas de diferentes profesiones”, agrega Prieto.



Para María Cano de Isaza, decana de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, la formación en emprendimiento está bien definida desde los primeros semestres, incluso dentro de la estructura curricular hay un arista que le apunta a la formación en ese sentido.



Cano de Isaza sostuvo que los estudiantes desde el primer semestre ven ideas de negocios que incluyen creatividad e iniciativa, por lo que los alumnos deben hacer el prototipo de la empresa y presentarse a un concurso en una feria de emprendimiento. Durante esa fase de construcción, hay un acompañamiento en donde se incluyen asignaturas de emprendimiento y que hacen parte de la ruta crítica que posee el programa de administración de empresas para que esa idea les permita llegar a la final, en caso de lograrlo se gradúan como emprendedores.



“Queremos que esas experiencias les permitan entender que emprendimiento no es solo crear nuevas empresas, también es aplicar esas herramientas, ser innovador y emprendedor en una empresa cuando estén en desarrollo de su profesión”, destacó.

Compromiso con el mundo globalizado

Prieto, quien es administradora de profesión, añadió que la demanda laboral puede decaer debido a la incorporación de tecnologías en los procesos de producción de bienes y servicios, lo que significa que las competencias en el manejo de las tecnologías es otra de las tendencias de la administración.



Por esa razón les recomienda a sus futuros colegas comprometerse con sus nuevos roles para estar a tono con la internacionalización en un mundo globalizado, así como incursionar en los negocios relacionados con mercados internacionales, reto al que no se le puede poner ninguna barrera.



Añade que las compañías y sus estructuras buscan un gerente o administrador que sea proactivo, conocedor del mínimo detalle y proceso; que conozca el personal que trabaja a su lado y los roles que desempeñan en pro de conseguir resultados.



“Ese gerente que es respetado, al que se le da mano sin reparos, uno que irradia confianza y reconoce a sus empleados como compañeros; esa clase de profesional es al que las organizaciones están buscando, pues son los líderes por excelencia. Por esa razón, es clave desarrollar habilidades de conocimiento, inteligencia emocional e iniciativa de cooperación, las cuales deben promoverse desde que se ingresa a las aulas”, remató.



Bajo esos parámetros y de acuerdo con la decana de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, el reto de la academia está en formar profesionales con la capacidad de planificar, organizar, dirigir, y controlar los recursos de las organizaciones, buscando el máximo beneficio, sin dejar de lado los cambios positivos y el desarrollo de la sociedad.