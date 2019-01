Desde este lunes entregan recibo de valorización a 382.000 predios

Entre este lunes y el 28 de febrero próximo, 382.000 propietarios de predios en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Fontibón y Puente Aranda recibirán la factura para pagar 906.579 millones de pesos que el Distrito espera recaudar por valorización para financiar la construcción de 16 obras.



Las personas a las que les llegue el cobro tendrán plazo hasta el 16 de diciembre del 2019 para pagar con el 10 por ciento de descuento.

Esta contribución será pagada por los propietarios de inmuebles residenciales de estratos 4, 5 y 6 y, eventualmente, por el estrato 3 cuando una sola persona tenga dos o más propiedades o cuando el avalúo esté por encima de los 500 millones de pesos. También pagarán los no residenciales.



Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el máximo valor por pagar será 2,5 veces el monto del último impuesto predial cancelado por el respectivo propietario.



El estimativo es que el 73,3 por ciento de los predios pagarán de dos millones hacia abajo y el 14 por ciento, entre dos y tres millones de pesos.



Cada predio tiene una condición particular dependiendo de su avalúo y la cercanía con respecto a la obra o las obras que lo impactan. Cuanto más lejos y menos avalúo, menor será el valor de la contribución; cuanto más cerca y más valor de avalúo, mayor será el pago.



Los contribuyentes de predios residenciales podrán pagar de contado con descuento, y con plazos de 12, 24 y 36 cuotas. Hasta 3’978.720, tendrán opción hasta de 12 cuotas; de ese valor a $ 6’952.760, 24, y de ahí en adelante, 36.



Para los no residenciales habrá opción de dividir el pago hasta en 60 cuotas. Hasta $ 7’957.440, en 12; de ahí a $17’241.120, en 24; hasta $ 34’150.680 será en 36; hasta $ 61’007.040, en 48, y de ahí hacia arriba, en 60.



En la factura que recibirán a partir de hoy, los propietarios encontrarán el valor del avalúo sobre el cual se hizo la liquidación, la distancia en metros de la obra y el valor por pagar. El propietario encontrará el valor con descuento del 10 por ciento, el valor sin descuento y si lo cobija o no el sistema de cuotas para diferir el pago.



El contribuyente recibirá una carta explicando las razones de la contribución, el recibo de pago y el mapa de ubicación de las obras por las que va a pagar.

Según el Distrito, esta es la valorización de la movilidad sostenible porque el 79 % serán obras de aceras, ciclorrutas, espacio público y corredores ambientales.

Las obras y la zona de influencia

La zona de influencia de las obras está en tres sectores:



Eje Cedro: de la calle 72 a la 183 entre el borde oriental de la ciudad y la avenida Caracas o autopista Norte (Usaquén y Chapinero).



Eje Córdoba: de la calle 100 a la 183 entre la autopista Norte y la avenida Boyacá (Suba).



Eje zona industrial: UPZ Zona Industrial, Puente Aranda y Montevideo (Puente Aranda y Fontibón).



Se financiarán ocho obras de aceras y ciclorrutas, cuatro de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, 150 tramos viales en la zona industrial y un centro cultural. Se beneficiarán 2,5 millones de personas.



REDACCIÓN BOGOTÁ