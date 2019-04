La polémica generada por el presunto caso de homofobia en Bogotá

En manos de un inspector de Policía quedó la responsabilidad de determinar si hubo un caso de homofobia o uno de actos obscenos en un incidente que se presentó en el Centro Comercial Andino y cuyo video se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se aprecia a un hombre identificado como Pedro Costa increpando a una pareja homosexual. “Nos encontrábamos abrazados frente a una piscina de pelotas, cuando alguien se acercó por detrás y nos dijo que nos fuéramos o que nos iba a sacar a patadas”, contó Esteban Miranda, uno de los jóvenes agredidos.



En entrevista con EL TIEMPO, Miranda comentó que “después, esta persona empieza a llamarnos violadores y pedófilos. Ante esta situación, llamamos a la Policía tres veces. Cuando llegan los agentes, nos hacen un comparendo por supuestos actos obscenos”.



Según el joven, los agentes que atendieron el caso argumentaron que tenían videos. “Sin embargo cuando le pedimos que nos los muestren, el centro comercial responde que no puede entregar el video sin orden judicial. Nosotros le decimos al policía que los actos del señor son causales de un comparendo, pero él ignora las peticiones”.



El caso ha causado polémica porque un agente de Policía decidió imponer un comparendo, con base en los testimonios de solo uno de los involucrados.

Colombia Diversa, organización que promueve y defiende los derechos de las personas LGBTI en Colombia, se manifestó en contra de este hecho y afirmó que “las muestras de afecto entre personas del mismo sexo no están prohibidas, la Corte las protege y el Código de Policía dice que este tipo de acciones no son sancionables”.



Aseguran que aunque no saben si hubo o no un acto obsceno “la Policía no debe sancionar por acusaciones infundadas de terceros o basadas en criterios subjetivos”. La Policía por su parte explicó que a esta pareja se le dio la orden de comparecer, de acuerdo a lo estipulado al Código de Policía que prohíbe “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.



Hasta esta hora (7:40 p.m.) y pese a la insistencia de EL TIEMPO, fue imposible obtener el testimonio de Pedro José Costa, el hombre que aparece en el video de redes sociales increpando a los jóvenes.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO