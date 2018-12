El MAIS avala la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Hollman Morris

El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) anunció hoy de manera oficial el respaldo y aval a la candidatura a la alcaldía de Bogotá del actual concejal de la ciudad Hollman Morris.

El ya precandidato, quien hizo una invitación a sectores progresistas a escoger un aspirante único en la carrera por llegar al palacio Liévano, manifestó que, en su opinión, el candidato de los movimientos alternativos a la Alcaldía de Bogotá saldrá de una consulta interpartidista entre él y la excandidata a la vicepresidencia, Claudia López.



Pese a esta declaración, todavía no hay certeza sobre la determinación que tomará la Alianza Verde sobre si habrá una consulta interna entre López y Antonio Navarro Wolf, quien ha manifestado su interés de ser alcalde.



Además, hay otras opciones, como la del exsecretario de Integración Social de la ciudad, Jorge Rojas, ya que recientemente un grupo de ciudadanos inscribió un comité promotor para recoger firmas para su aspiración a la Alcaldía. También, aunque aún no es oficial, el partido Polo Democrático Alternativo, tendría como opción de candidato al concejal Celio Nieves.



En conversación con EL TIEMPO, Hollman Morris señaló que su aspiración obedece a "que Bogotá debe retomar la senda social que había conquistado en una década" y agregó que, durante los tres años del proyecto de Enrique Peñalosa, los indicadores en materia social han ido a la baja.



"El PIB, que refleja el crecimiento de una ciudad, después de estar en 4,5 en el 2015, ha bajado al 2,5. La pobreza multidimensional aumentó, también el desempleo, y no nos pueden decir que son repercusiones en la baja del petróleo o de la crisis internacional. Si se revisa en términos de política social y pobreza, Cali, Medellín y Bucaramanga mantienen su lucha, mientras que Bogotá aumenta sus índices de pobreza", señaló Morris.



Agregó que en materia de movilidad la actual administración no ha construido ni un solo kilómetro de vías para TransMilenio y que "el tráfico de la ciudad es un caos". "Bogotá tiene que ser una ciudad del primer mundo y para eso se requiere de la construcción del metro subterráneo, el tren del sur, del norte y acelerar el Regiotram de occidente", concluyó.



El concejal dijo que antes de que finalice el primer semestre del 2019 esperan tener definido el nombre del candidato único de los movimientos alternativos.



BOGOTÁ