El concejal Hollman Morris, en el ojo del huracán por maltrato

Un revuelo político se generó ayer en Bogotá al conocerse que el aspirante a la alcaldía y concejal del movimiento Progresistas, Hollman Morris, fue denunciado por su esposa, Patricia Casas, ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar.

El hecho lo dio a conocer la propia Casas ante los micrófonos de La W Radio, a través de los cuales aseguró que la denuncia penal ya fue interpuesta ante la Fiscalía. Algunas de las acusaciones que hizo la mujer son la inasistencia alimentaria, violencia sicológica, económica y física.



Casas reveló, entre otros documentos, conversaciones por WhatsApp y al parecer tiene videos y fotografías. Además, sostuvo que Morris tiene problemas de drogadicción y alcoholismo.



EL TIEMPO confirmó que el caso ya tiene un fiscal de la seccional Bogotá que se encargará de ordenar los actos urgentes para avanzar en la investigación. La denuncia radicada por el abogado de Casas entró a reparto hace un par de días y ya fue asignada a un despacho local.

El hecho desató reacciones de varios sectores de la opinión pública y se convirtió en tendencia en redes sociales con un mensaje en contra de la violencia intrafamiliar.

Representantes de movimientos políticos y miembros del Concejo de Bogotá exigieron celeridad en las investigaciones para aclarar lo sucedido.



“Hollman tiene que dar explicaciones sobre lo que ocurrió, me imagino que él mismo se irá a marginar hasta que la situación no se aclare”, señaló la representante a la Cámara de la Colombia Humana Ángela María Robledo a EL TIEMPO.



Robledo aclaró que quien debe evaluar las medidas éticas correspondientes es el Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social), el movimiento que le dio el aval para la alcaldía.



“Es lamentable, creo que Hollman debe dar explicaciones a toda la ciudadanía y a la corporación que él representa. Además, debe haber sanciones, ese tipo de cosas no corresponden a la actuación de un funcionario público”, declaró Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde.

Su colega María Victoria Vargas, del Partido Liberal, reconoció el valor de Patricia Casas al hacer la denuncia, destacando que es un hecho lamentable. Y María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, hizo un llamado al concejal para dar la explicación pertinente ante las instancias que correspondan. También dio un mensaje de apoyo y solidaridad para Patricia Casas.



El senador Gustavo Petro, jefe político de Morris, dijo: “Las denuncias por violencia intrafamiliar deben ser tramitadas con prioridad y rápidamente. La de Hollman, la de los otros y todas las denuncias que por miles las mujeres de Colombia, muchas veces menores de edad, tramitan”.



El senador petrista Gustavo Bolívar anunció que escuchará la versión de Morris antes de pronunciarse. La senadora Angélica Lozano y la aspirante a la Alcaldía Claudia López rechazaron el hecho.



Sobre el tema, el aspirante Morris no se pronunció. Sin embargo, su abogado, Luis Eduardo Leiva, salió a los micrófonos y aseguró que el concejal da una cuota de 9 millones de pesos y que Casas no aceptó un proceso de conciliación en medio del divorcio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

