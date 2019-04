Distrito responderá a juez que no ha desacatado fallo sobre humedales

El Distrito prepara la respuesta que debe entregar de aquí al jueves 2 de mayo al Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá que abrió un incidente de desacato solicitado por las ciudadanas Gladys Cifuentes Suárez y Sandra Patricia Bohórquez Piña.



El incidente se abrió dentro del estudio de la demanda de nulidad del decreto 565 del 2017 mediante el cual la Alcaldía de Bogotá modificó la política de humedales, en relación con la recreación pasiva y los usos de estos recursos, que se había definido en con el decreto 624 del 2007.

La alcaldía espera que con los documentos y explicaciones que el entregará, el juez cierre el incidente, y siga adelante con la demanda de nulidad.

Las demandantes le piden al juez que declare desacato a la orden que impartió el 18 de diciembre de suspender los efectos del decreto 565 del 2017, pues consideran que las obras que el Acueducto adelanta en el entorno del Humedal Juan Amarillo actualmente implican desacato de esa orden judicial.



Sin embargo la Alcaldía le explicará al juez que el auto del 18 de diciembre del 2018 ordenó suspender el decreto, pero no impartió ninguna instrucción en torno obras que adelanta el Acueducto.



“Las adecuaciones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado está realizando en el humedal Juan Amarillo se encuentran amparadas en el artículo 96 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, norma superior en estos temas, y el Plan de Manejo Ambiental- PMA Resolución 3887 de 2010”, dice el Acueducto”, dice la Empresa de Acueducto.



La entidad reiteró que esas intervenciones en el humedal “no se amparan en el decreto 565 del 2017” y que, además, la orden judicial del 18 de diciembre “se circunscribe a la suspensión provisional del decreto 565 del 2017”.



El Acueducto recuerda que “fue el mismo juez quien en Auto del 18 de diciembre de 2018 expuso que la acción de nulidad no era el mecanismo para pronunciarse sobre la suspensión de las obras y pese a ello, los solicitantes insisten en su propósito, con lo cual no se configura desacato derivado de la ejecución de los proyectos”.

En esto consiste la obra en el Juan Amarillo, según el Acueducto

El Acueducto adelanta la adecuación de un sendero ecológico de 12,5 kilómetros para peatones y bicicletas en el Humedal Juan Amarillo, borde norte y borde sur, ubicado entre las localidades de Suba y Engativá.



La empresa recuerda que la obra no se adelanta sobre el espejo de agua del Humedal sino en su zona aledaña y desde el inicio se ha contado con el acompañamiento de los entes de control, entre ellos la Contraloría Distrital, quien la semana pasada realizó una visita programada en el marco de su auditoría regular.



“Lo que se desea desde el sendero, es que la ciudadanía, incluyendo a las niñas y niños, puedan contemplar bajo todas las reglas ambientales y seguridad, las diferentes especies de aves y mamíferos que allí habitan”, dijo el Acueducto.



Explicó que la estructura de lo que llaman Juan Amarillo-Conexión, con una extensión de 1,2 kilómetros solo ocupará 0,20 hectáreas, es decir un 0,09 % del área total del humedal. “Está diseñada como una pasarela elevada con materiales que permiten el paso de la lluvia y de la luz, preservando así la continuidad de la vegetación”, dice la entidad.



Agrega que el sendero peatonal y de bicicletas solucionará problemas ambientales y sociales.



Los más beneficiados serán los habitantes del barrio Lisboa en Suba que hoy atraviesan el Humedal Juan Amarillo mediante caminos ilegales: no solo dañan el ecosistema, si no que arriesgan sus vidas para llegar hasta el barrio el Cortijo en la localidad de Engativá.