Distrito responde a orden del juez sobre el embalse San Rafael

El Secretario General Raúl Buitrago y la gerente (E) de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Lady Ospina defendieron en la mañana de este martes el proyecto del parque en el embalse San Rafael luego de que un juez ordenara su suspensión.



Aunque Buitrago aseguró que el distrito respetaba la decisión y la ley, respondió que generarían las acciones correspondientes para ratificar, con argumentos técnicos y jurídicos, la viabilidad ambiental de la megaobra.

De acuerdo al secretario, el proyecta ya contaba con estudios, diseños, predios, evaluaciones de impacto ambiental y estaba próximo a adjudicarse.

Insitió que este parque no sería solo para la ciudad, sino que era una apuesta de región y país. "Es obligación de la administración distrital defender el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a espacios verdes", sostuvo.



Así fue la intervención del secretario:

Buitrago hizo un llamado a las instancia judiciales para que "se analice el componente técnico, jurídico, ambiental que subyace a la presentación de este proyecto para que estos espacios verdes no sean un privilegio de pocos".



Además explicó que el megaparque era una promesa hecha al municipio de La Calera hace más de 20 años como compensación por la construcción del embalse San Rafael.



"La Empresa de Acueducto de Bogotá solo está dando cumplimiento a la ley con las obligaciones que tenia para dar compensación ambiental ", defendió.



Por ahora, indicó que el distrito pedirá una aclaración al juez sobre cuál es el alcance exacto del fallo. Pues podría afectar también obras complementarias en la zona.



Esto sucede un día después de que el juez sexto administrativo de Bogotá, Mayfren Padilla Téllez, fallara una medida cautelar que ordenaba la adjudicación de la licitación del parque. Respondiendo, así, a una acción popular promovida por el sindicato de la Empresa de Acueducto de Bogotá que aseguraba que este proyecto constituía una grave afectación al ecosistema por la llegada masiva de visitantes.



“A pesar de que en este momento procesal no exista certeza sobre el grado de afectación e impacto ambiental que tales obras puedan producir a los recursos naturales y la biodiversidad, no es menos cierto que de las pruebas aportadas se puede advertir una inminente amenaza al ecosistema y a la biodiversidad de la zona de reserva forestal”, expuso en el fallo.



BOGOTÁ