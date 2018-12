Disminuyen muertes en vías bogotanas, pero preocupan los lesionados

Según un reporte preliminar de la Secretaría de Movilidad, el número de muertes en accidentes de tránsito pasó de 490 entre enero y noviembre del 2017 a 456 en el mismo periodo del 2018. En contraste, las lesiones preocupan, pues aumentaron de 13.532 a 17.210 en ese mismo lapso.



No obstante la baja, los peatones siguen siendo los más vulnerables en las calles. Mientras que el año pasado se reportaron 243 fallecidos, a noviembre de 2018 hubo 211.

El segundo actor perjudicado es el motociclista, aunque la mortalidad también se redujo y pasó de 137 víctimas en 2017 a 135 este año. Estos conductores son los que registran el mayor número de lesionados: en el 2017 hubo 3.937 y en el 2018, 5.304 heridos.



Por el lado de los ciclistas, las cifras se mantienen: el año pasado hubo 55 muertos y en lo que va corrido del 2018, 56.



En agosto de 2017, el Distrito lanzó la campaña de pacificación del tránsito en cuatro localidades, y, por ahora, los resultados le son favorables en cuanto a reducción de víctimas fatales.



Según Darío Hidalgo, director de la Fundación Despacio y experto en la materia, las cifras muestran por primera vez en la última década una reducción de mortalidad en las vías durante dos años consecutivos. “Desde el 2006 no sucedía esto, era un sube y baja; un año aumentaban y al siguiente se reducían”, manifestó.



Estos resultados de mortandad están anclados a Visión Cero, una política internacional adoptada por el Distrito en el 2016, que reconoce que ninguna muerte por accidente de tránsito es aceptable y que todas son evitables.

Entre las estrategias que contribuyen a la reducción consecutiva de los accidentes en la vía está la construcción de infraestructura para peatones y ciclistas.



“La reducción más significativa es la de los peatones y conductores; han disminuido los comportamientos irresponsables y las imprudencias como en el caso de algunos biciusuarios que no usaban el casco, ahora lo llevan puesto, y los reflectivos”, mencionó Hidalgo.



Por otra parte, el énfasis en el control de excesos de velocidad, a pesar de ser reciente, contribuyó también a disminuir los siniestros viales. Por ejemplo, este año se completaron 134 días sin muertes por accidentes de tránsito.



Hasta la fecha, Bogotá tiene la mejor tasa del país referente a muertes por accidentalidad. De acuerdo con Darío Hidalgo, por cada 100.000 habitantes hay 5,9 fallecidos anualmente.



El experto califica el avance con la analogía de un semáforo y ratifica que Bogotá se encuentra en verde: “Es un avance, pero es insuficiente, estamos en verde porque vamos en el sentido correcto, pero es un verde con el que no nos podemos quedar tranquilos; todavía queda trabajo, y harto”.



No obstante los buenos resultados, hay preocupación por el sustancial aumento de lesionados en incidentes de tránsito.

Lesiones en las vías

EL TIEMPO tuvo acceso a las cifras de lesionados hasta el mes de noviembre: los motociclistas y los conductores de vehículos particulares son los más vulnerables en comparación con los heridos del año pasado.



Para ser más concretos, en 2017 se conoció el dato: 720 conductores lastimados y este año, 1.420, entendiendo que uno de cada tres conductores excede el límite de velocidad.



Para Darío Hidalgo, quien también es conductor, el alza de lesionados se debe al reporte de las víctimas. Según él, en los años anteriores no se registraban tanto como ahora.



“Hay varias razones, una de ellas es el mejoramiento de reporte de las víctimas, registro que hacen Medicina Legal y la Policía; no necesariamente hay más heridos, sino que se ha mejorado el mecanismo de reporte”, afirmó Hidalgo. Y agregó: “En algunos casos, cuando se disminuye el número de muertes, puede aumentar el número de heridos, pero el hecho de que aumente la cifra es preocupante porque la política pública está siendo exitosa en bajar muertes, pero no en victimas totales”, sostuvo.



Dejando a un lado las cifras, que pueden ser estremecedoras, el llamado para los bogotanos es llegar a ser como Ámsterdam, Estocolmo o Singapur, ciudades con un índice de tres siniestros viales al año.



REDACCIÓN BOGOTÁ