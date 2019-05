Destitución de director de CAR enreda descontaminación del río Bogotá

La decisión de la Procuraduría, en primera instancia, de destituir e inhabilitar por 10 años a Néstor Franco, director de la CAR Cundinamarca, enredó el proceso para la descontaminación del río Bogotá.

Este miércoles, Franco anunció que no firmará el convenio de cofinanciación de la Planta de Tratamiento (Ptar) de Canoas con Bogotá hasta que la Procuraduría le asegure que no será sancionado, como le ocurrió con la Ptar II de Chía.



“La crítica de la Procuraduría es haber firmado el convenio de Chía sin tener diseños completos. Comparando con Canoas, vemos que se repite el escenario. Si se me sancionó por la de Chía, ¿qué podrá ser de mí si firmo el convenio de 1,5 billones de pesos?”, argumentó Franco al anunciar la decisión de no firmar este convenio y los de otras cuatro Ptar en Villapinzón, Suesca, Sopó y Girardot.

Si se me sancionó por la de Chía, ¿qué podrá ser de mí si firmo el convenio de 1,5 billones de pesos? FACEBOOK

TWITTER

“Siguiendo la línea de la Procuraduría, no puedo firmar un convenio sin contar con los diseños completos, suficientes y actualizados”, afirmó, y agregó que “esto da al traste con la recuperación del río. No habrá otro momento en el que tres entidades se unan para rescatarlo”.



Se espera que Canoas trate el 70 % de las aguas residuales que producen el sur y centro de Bogotá, y las de Soacha. El proyecto, a cargo de la Empresa de Acueducto, fue diseñado en el 2014 por Greeley and Hansen. Será financiado por la CAR, el Distrito y la gobernación de Cundinamarca, con $ 4,5 billones.



Precisamente, Lady Ospina, gerente de la Eeab, aseguró que esta decisión afecta el cronograma y el plan de acción de la descontaminación del río.



“El aporte de la CAR es muy importante en el proyecto. Pensar hoy en buscar otra fuente de financiación no es posible. Requerimos de la CAR para poder materializar la Ptar Canoas. Creemos que con el acompañamiento del Tribunal de Cundinamarca y de la Procuraduría, vamos a encontrar la forma de continuar en cumplimiento de la ley”, dijo Ospina a EL TIEMPO.



Si no se firma el convenio, no se puede iniciar el proceso de precalificación de las empresas interesadas en ejecutar la obra.



En marzo de este año, cuando la CAR aprobó las vigencias futuras (2023-2049) para desembolsar el dinero de la Ptar, se previó que la obra se adjudicaría, contrataría y comenzaría en 2020, para entregarse en 2023, en una primera fase. En 2025, se proyectaba su operación total.



“Requerimos firmar el convenio, por eso en la mesa de trabajo con la Procuraduría, vamos a encontrar la fórmula para que la CAR pueda adelantar sus acciones sin ningún tipo de preocupación”, aclaró Ospina.



REDACCIÓN BOGOTÁ​