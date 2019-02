Usted puede verificar si el jardín infantil de su hijo es legal

El pasado martes 19 de febrero, un menor de once meses perdió la vida en un jardín infantil, privado, en la localidad de Engativá. Cuando la madre presentó la denuncia, funcionarios de la Fiscalía le notificaron que el lugar no contaba con los permisos necesarios y que funcionaba de manera ilegal.

Luz Angela Ramírez, asesora de la subsecretaria, de la Secretaria Distrital de Integración Social, señaló que el jardín infantil no estaba inscrito en el sistema de información y registro de servicios sociales con los que cuenta la entidad social "por este motivo no teníamos conocimiento, no se había visitado, es un establecimiento que estaba operando de manera irregular".



La funcionaria aseguró que la entidad debe realizar actividades de inspección, vigilancia y control a los jardínes infantiles que operan en Bogotá.



Reiteró que para que estas instituciones puedan funcionar de forma legal, estos lugares deben cumplir con 151 estándares de calidad entre los que se encuentran nutrición y salubridad, ambientes seguros, proceso pedagógico, entre otros.

Los padres de familia que quieran verificar si el jardín infantil en el que estudian sus hijos, es legal o no, pueden ingresar a la página web integracionsocial.gov.co, y luego dirigirse a la pestaña Sirss (sistema de información y registro de los servicios sociales) en donde encontrarán el listado de los jardines por localidades y con el nombre del lugar.



Si el lugar aparece dentro del listado, esto quiere decir que está inscrito en el registro de la Secretaria de Integración Social. Es legal. En dado caso de que alguna persona quiera tener más información sobre los estándares y reglas que debe cumplir un jardín puede acercarse a la entidad o consultar por la línea telefónica de la entidad.

