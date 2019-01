Denuncian extorsiones desde una estación de Policía

Dos menores de 15 y 16 años de edad fueron capturados por la Policía Metropolitana, por presuntamente participar en una red de extorsiones, que les exigen a los familiares de personas detenidas en la estación de Sierra Morena (Ciudad Bolívar) para no lastimarlos al interior de la misma.



La Policía Metropolitana y el Gaula de esa institución asumieron las investigaciones que dieron como resultado las dos primeras capturas, e investigan quiénes estarían detrás de estos hechos.

Tres familias de personas que estaban detenidas dentro de esa Estación en el sur de Bogotá, denunciaron que recibieron llamadas, en las que les exigían entre 20 mil y 120 mil pesos para no lastimar a los detenidos en las instalaciones.



Los hechos se presentaron luego de que la Policía Metropolitana había capturado a tres jóvenes por el delito de hurto, y sus familiares expresaron que una vez llegaron a la estación, comenzaron a recibir llamadas por parte de desconocidos, quienes amenazaron con agredirlos si no cancelaban las sumas requeridas.

“Me dijeron que yo tenía que pagar por la seguridad de ellos. Me dicen que tengo que entregar una suma para que a ellos no les pase nada”, señaló una de las familiares.



“Me llamaron para decirme que me van a matar al chino. Que si no hago nada me lo matan. Que teníamos que pasar 120 mil pesos”, expresó otra de las mamás. Otra de ellas señaló que pagaron los 120 mil pesos entre las tres mamás para poder pagarles. También exigieron el dinero a través de menores de edad.

El coronel William Zubieta, comandante de Policía de Ciudad Bolívar, señaló que adelantaron las respectivas investigaciones y que capturaron a dos menores que se prestaban para ser intermediarios para cobrar el dinero.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ