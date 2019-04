Denuncian abuso sexual en la Universidad Distrital

En las últimas horas se conoció una denuncia de presunto abuso sexual de una joven dentro de la Universidad Distrital de Bogotá.



Los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche en uno de los baños de la Universidad Distrital de la sede La Macarena, ubicada en carrera 3ª. Este No. 26 A 40. La víctima sería una joven de 19 años, estudiante de Física.

Las primeras versiones señalan que el ultraje habría sido cometido por tres estudiantes de la universidad en un baño del primer piso.



EL TIEMPO habló con Ricardo García Duarte, rector de la Universidad Distrital, quien confirmó la veracidad de la denuncia de la estudiante. “Ella puso su denuncia hoy ante la universidad y nos dijo que los hechos habrían ocurrido bajando unas escaleras de las facultad de Ciencias, en uno de los baños”.



Dice que la joven contó que tres jóvenes la habrían estado siguiendo y que uno de ellos la empujó para abusar de ella. Se sabe también que la denuncia ante la Fiscalía se habría puesto el mismo miércoles en horas de la noche.

Según la denunciante, los jóvenes podrían hacer parte de la carrera de Física, adscrita a Ciencias de la Educación, pero eso lo tendrán que corroborar los investigadores del caso. “La joven nos dijo que cree que quienes la abusaron serían también jóvenes que la venían hostigando a través de las redes sociales”, dijo Duarte.



El rector, notablemente preocupado, dijo que desde ya se abrió un proceso disciplinario en la universidad que marchará de forma paralela con la denuncia que instauró la estudiante ante la Fiscalía General de la Nación. “Estamos muy preocupados. No dudaremos en ayudar a las autoridades con todo lo que requieran. De llegarse a comprobar el hecho no dudaremos en expulsar a los agresores”.



Por ahora, aunque EL TIEMPO intentó hablar con los familiares de la presunta víctima, ellos decidieron no dar declaraciones.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Si sabe más sobre este caso escríbanos a carmal@eltiempo.com