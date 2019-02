Declaran la alerta amarilla en Bogotá por contaminación ambiental

La Alcaldía Mayor de Bogotá acaba de anunciar alerta amarilla por contaminación en el ambiente en todo el territorio de capital y alerta naranja en todo el suroccidente de Bogotá. Esta decisión de toma luego de un estricto seguimiento a la evolución de un fenómeno atípico en la región.

La Administración Distrital explicó que esta decisión se tomó por un aumento en la concentración del material particulado en el aire de la ciudad que estaría concentrándose en algunos sectores. "Esto es un riesgo potencial para la salud de las personas, por so estamos tomando estas medidas preventivas", dijo Raúl Buitrago, alcalde encargado de Bogotá.



Los expertos del Distrito agregaron que, en las zonas donde se estableció la alerta naranja, las personas deben usar tapabocas, sobre todo, niños y ancianos. En este momento se está visitando casa por casa para entregarles este material a los ciudadanos. En esto están trabajando 300 funcionarios del Distrito.



También recomiendan llamar a la línea 123 a quienes registren alguna emergencia de salud con algún miembro de la familia.

Los antecedentes de la semana

Este nuevo anuncio se conoció luego de que la Secretaría de Ambiente declarara alerta amarilla en las localidades de Bosa, kennedy y Tumjuelito en día jueves 21 de febrero debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado a nivel regional y local, producto de fuertes inversiones térmicas, vientos provenientes del occidente con intensidad y frecuencia mayor a la habitual, e incendios localizados en la región, obligaron a declarar la alerta amarilla en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito.



En particular el incendio en Quetame (Cundinamarca) y las quemas que se presentan en los llanos de Colombia y en mayor medida en Venezuela, que han influenciado la baja dispersión atmosférica en la ciudad, aumentando las concentraciones de contaminantes.

Raúl Buitrago, alcalde encargado de Bogotá, anunció en ruedad de prensa las medidas que tendrán que llevar a cabo los ciudadanos. Foto: Hugo Parra

Expertos había advertido sobre el tema

Desde hace tres semanas el experto en salud pública de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández había enviado alertas sobre el incremento de los niveles de material particulado pm 2.5



Se trata de un polvillo que queda suspendido en el aire, que se mide en micras y que genera una capa sobre la sabana de Bogotá y se concentra en el occidente en localidades como puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Bosa y Suba, entre otras.



Cuando las personas, en especial los niños, los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, respiran ese polvillo, se genera una infección en las células y eso desencadena en problemas de salud.



La recomendación del experto es no trotar, no hacer ejercicio al aire libre, usar tapabocas n95 y que los niños salgan a descanso a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, dependiendo de la jornada



Este fenómeno se ha incrementado debido a que no están circulando vientos, lo que causa acumulacion. También a las quemas que se han presentado en diferentes sectores de la ciudad, municipios aledaños y también a las que se han generado, incluso, en otros países por el fenómeno del niño. Todo ese material llega a la sabana de Bogotá.



Durante la emergencia las autoridades ambientales intensificarán las medidas de control de emisiones, especialmente en fábricas y vehículos mediante operativos permanentes en la zona, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

REDACCIÓN BOGOTÁ