Seguridad en patinetas, el debate mundial que aterrizó en la capital

Esta semana se conoció una circular de la Secretaría de Movilidad que da las primeras líneas para garantizar la seguridad de los usuarios de las patinetas eléctricas, vehículos que vienen tomando fuerza en el mundo, y de otros usuarios de la vía que se afectan con ellas.



Límite de velocidad hasta los 20 kilómetros por hora, usar elementos de seguridad como reflectivos y casco, transitar por ciclorrutas y no por vías para automóviles y prohibir que se estacionen en corredores y en espacio público son algunos de los postulados que emitió la autoridad de tránsito que pretende adelantarse a la llegada de más empresas que presten este servicio y su posible masificación.

La tendencia de las scooters, como se conoce a estos vehículos, tomó vuelo como opción de transporte público en los últimos dos años en Estados Unidos y en países de Europa, principalmente. Luego se extendió a otros territorios.



En Bogotá, por ejemplo, la empresa MIGO fue una de las pioneras en vender estas patinetas eléctricas, como alternativa de movilidad, así como lo son las bicicletas eléctricas, y permiten hacer trayectos más largos.

Además, en noviembre de este año comenzó a operar Cosmic Go, en el norte de la capital, que presta patinetas en la zona T o en la zona G, para trayectos en Chapinero.

Dos temas preocupan en Bogotá a raíz del debate mundial que se vive con la incursión de vehículos eléctricos: la seguridad vial de los usuarios de las scooters, y el parqueo en espacio público de estos vehículos, que, como advirtió la Secretaría de Movilidad, se debe evitar en andenes o zonas verdes, entre otros, según lo dicta el Código Nacional de Tránsito.



Dentro de las motivaciones que expresó, a través de la circular 006 de 2018, la entidad expuso que la regulación del uso de patinetas se realiza con el fin de proteger a todos los actores en el marco del Plan Distrital de Seguridad Vial, cuyo objetivo es “reducir a 10 años un 35 por ciento del total de muertes y heridos graves por siniestros, lo que equivale a un 3,5 por ciento anual”.

La movida en el mundo

Lime es una de las multinacionales que ofrece préstamo de patinetas eléctricas en más de 100 ciudades del planeta.



En el 2018, en los vehículos eléctricos sus pasajeros hicieron cerca de 26 millones de viajes en las 100 ciudades que operan, y según las cifras recopiladas por ellos, el 30 por ciento de estos usuarios señaló haber reemplazado su último viaje en carro particular o en taxi por una patineta eléctrica.



“Nosotros nos ubicamos dentro de lo que llamamos la ‘última milla’. Este es el trayecto que hace un usuario una vez que sale de un medio de transporte y debe desplazarse a otro lugar a una distancia media”, expresó Enrique Cuéllar, gerente de Lime para Colombia.



El próximo año comenzarán a operar en Cali (Valle del Cauca) y estudian extender su mercado a Bogotá, porque la infraestructura para bicicletas con la que actualmente cuenta la capital es favorable para desplazarse en scooter.

Esta compañía invirtió tres millones de dólares este año en su campaña de seguridad vial en el mundo ‘Respect the ride’, porque, asegura Cuéllar, es una de las prioridades cuando se habla de movilidad eléctrica para ellos.



Medidas como esta son importantes si se tiene en cuenta que solo en septiembre de este año, tres personas perdieron la vida en Estados Unidos, en accidentes de tránsito en los que las scooter estuvieron involucradas.



De allí la urgencia no solo de regular su uso, sino la velocidad a la que transitan. En las ciudades de Basel y Zúrich, ambas en Suiza, se les obliga a los usuarios a movilizarse a no más de 20 kilómetros por hora, para evitar accidentes, principalmente con peatones.

Apuesta por regulación

Carlos Agudelo, cofundador de Cosmic Co, empresa que opera en Bogotá, señaló que no están en contra de la regulación que estudia la Secretaría de Movilidad.

“Como compañía, somos amigos de la regulación y queremos ayudar a construir esos lineamientos para que vayan con los planes de ciudad. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, pues antes había una regulación muy difusa”, expresó.



Uno de los temas para debatir es el uso de espacio público, pues los usuarios de las patinetas pueden dejarlas en cualquier punto de las zonas en las que opera Cosmic Go, y allí llegan empleados de la empresa a recogerlas.



“Nuestro tiempo de respuesta es de 15 a 20 minutos. Son 25 personas las que trabajan recogiéndolas”, indicó Agudelo.



Señaló que en el caso de Cosmic Go, el sistema de las patinetas se ajusta para que no anden a más de 20 kilómetros por hora, como lo sugiere la Secretaría de Movilidad.

Por su parte, Néstor Mendiola, fundador de la empresa MIGO, explicó que esperan que la Secretaría de Movilidad integre en las discusiones sobre la circulación de patinetas eléctricas los emprendimientos como el suyo, que no las rentan, sino que las venden.



“Como pioneros de este segmento desde 2016, hemos venido ofreciéndolas para uso particular como alternativa real de transporte y no solo para uso recreativo. Estos vehículos cuentan con elementos reglamentarios para transitar de forma segura por una calle”, expresó. Aseguró que restringir la circulación solo a ciclorrutas afectaría a 450 de sus usuarios que se desplazan en patineta.

Efectos de la circular

Tras una reunión realizada con seis empresas que promueven el uso de patinetas eléctricas, la Secretaría de Movilidad emitió una circular en la que se hacen recomendaciones de seguridad, operación y estacionamiento que deben acatar los usuarios y se recuerda la normativa del Código de Tránsito. La entidad está estudiando un esquema de regulación, y para ello sostendrá una reunión con otros actores en enero.



Hoy, la ciudad no cuenta con cifras de pasajeros de patinetas eléctricas, pero, según Movilidad, se contempla que las empresas que las prestan suministren esta información “mediante un estándar utilizado en otras ciudades”, explicó.



